José Alberto: "Maduramos y mostramos nuestro estilo: crecer a partir del balón"

"Ha sido un partido de ir trabajándolo poco a poco". José Alberto celebra la primera victoria en Liga de un Sporting del que destaca el estilo mostrado para imponerse al Albacete. "Ha sido el típico partido de Segunda en el que a medida de que transcurrían los minutos iban apareciendo espacios. Maduramos el partido y mostramos el estilo que buscamos: tener personalidad y crecer a partir del balón", reivindicó el entrenador del conjunto rojiblanco. Entre los nombres propios, no faltó el de Manu García. "Tiene que mejorar más todavía", señaló, en un primer momento, con una sonrisa. "En el tramo final de la primera parte ya hemos empezado a ver quién es Manu, de lo que es capaz. Queremos más" subrayó.

El encargado de abrir el marcador en El Molinón fue Pedro Díaz, una de las novedades del once. "Ha hecho el primer gol en una excelente jugada que hemos trabajado durante la semana. Estamos muy contentos con su aportación", destacó José Alberto. El entrador del Sporting también quiso romper una lanza a favor de Carmona. "La gente puede decir y opinar, pero ha hecho un partido espectacular a nivel ofensivo. La calidad de Carmona es indiscutible. Espero que este año pueda aportar también goles", explicó.

En cuanto al mercado de fichajes, que se cierra hoy, José Alberto no espera sorpresas. "Estoy tranquilo. Disfrutando de los tres puntos y ya pensando en el Huesca. Ya veremos si hay alguna situación, pero no es algo que me preocupe. Estoy contento con la plantilla", dijo. Por último, mandó un mensaje de cariño a Luis Enrique tras el fallecimiento de su hija, Xana, por la que se guardó un minuto de silencio en El Molinón. "Es difícil mandar cualquier mensaje. Sobran las palabras. Ha recibido el cariño de su Gijón y de su Sporting. Le mando desde aquí un abrazo", concluyó. Ramis, entrenador del Albacete y excompañero de Luis Enrique en el Madrid, también envió un mensaje de cariño a Luis Enrique y analizó así el partido: "El primer gol llegó en un desajuste tras una primera parte equilibrada. Nos faltó veneno. Para marcar hay que tener más mala intención en los metros finales".