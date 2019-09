José Alberto: "Espero que el equipo libere tensión y demuestre el fútbol que tiene"

"Vamos a Huesca como siempre, a por los tres puntos. Con la intención de hacer un buen partido y dar continuidad a lo que vimos en la segunda parte del domingo y del once para once ante el Girona". José Alberto, entrenador del Sporting, espera conseguir en El Alcoraz la primera victoria de la temporada como visitante. "Espero que el equipo libere tensión y demuestre el fútbol que tiene", subrayó el técnico esta mañana, antes de emprender viaje por carretera rumbo a Zarazoga. En la capital maña se alojará el equipo esta noche y se entrenará mañana para, a continuación, continuar ruta hasta Huesca, donde pasado mañana se enfrentarán al conjunto aragonés, recién descendido a Segunda. "De nada valen los candidatos ahora. El Fuenlabrada lleva 9 puntos. El Mallorca no contaba para nadie el año pasado y subió. El Málaga al final se cayó. Hay que trabajar en un equipo fiable y que sepa a lo que quiera jugar", destacó.

José Alberto no quiso entrar a valora si, en el último día de mercado, hubo alguna opción, aunque fuera remota, de entrada o salida de jugadores. "Tenemos la plantilla que tenemos y hay que sacarle el máximo. De nada sirve lo que hayamos pensado", puntualizó. El Sporting no se hizo, finalmente, con un extremo, refuerzo que puede encontrar en el filial. Al ser cuestionado sobre el gran partido de Bertín, jugador del Sporting B que puede actuar en esa demarcación y la pasada jornada tuvo una actuación destacada, el técnico fue tajante. "¿Visteis el partido? Bertín hizo dos goles, pero jugó de delantero, no de extremo. Si alguien conoce lo de abajo soy yo. Los jugadores del filial tienen que darle continuidad a ese trabajo, no vale con demostrarlo un partido", sentenció.