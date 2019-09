Pedro Díaz: "Marcar es un lujo; puede hacer felices a miles de personas"

Siempre soñó con ser futbolista, pero teme ahora convertirse en ese estereotipo de jugador arrogante que vive al margen de la sociedad. Pedro Díaz Fanjul (La Fresneda, Siero, 5-6-1998) quiere ser diferente. Toca el piano, quiere hacer un voluntariado y le gustaría ver desaparecer todos los teléfonos móviles. Esto último lo ha heredado de su padre, José, protagonista del documental "100 días de soledad", aventura que le mantuvo aislado durante todo ese tiempo en una cabaña en Redes. Último de tres hermanos, jugó en el Oviedo en alevines, lleva tatuada a casi toda su familia y la pasada jornada marcó su primer gol con el Sporting, el que abrió la victoria ante el Albacete, en la que está siendo su primera campaña en el primer equipo. Se siente un afortunado por haber hecho feliz a tanta gente.

- Era su primer gol en Liga con el Sporting, pero definió como un veterano.

-No me dio tiempo a pensar, me dejé llevar. Al verlo repetido me sorprendió, me pareció una locura. Hablé después con Arturo (Martínez, coach del equipo) de que fue espontáneo. Igual si hubiera tenido unos segundos más para pararme lo fallo. Djuka me dio un gran balón. Ya me dijo que se lo agradeciera en esta entrevista (se ríe). Es un recuerdo que me quedará para siempre. Es un momento de felicidad total. Y lo que más me presta es esa felicidad que con el gol regalo a mi familia y a toda la gente del Sporting. Un gol es un lujo. Marcar puede hacer felices a miles de personas.

- ¿Se ha ganado seguir de titular?

-Me he ganado un buen recuerdo. Lo que tengo que hacer es seguir así, y luego que el entrenador decida. Hay que afrontar este momento con humildad y no relajarme.

- ¿Llegó a pensar que se le escapaba el tren del primer equipo?

-Todavía no estoy en ningún tren, sigo corriendo para montarme. Estar en el tren es estar bien asentado. Es complicado. Llegar es muy difícil. Hay que esforzarse mucho y sacrificarse, aunque sea una vida lujosa. Los futbolistas somos afortunados, pero la gente piensa que el fútbol es felicidad, que te entrenas dos horas, te vas para casa y eres famosete. Hay que estar dentro y tener que dejar cosas, como viajes de fin de curso o bodas de familiares. Parecerán bobadas, pero son cosas que te pierdes. Luego estás un día en lo máximo y otro abajo, y tienes que ser fuerte de cabeza. A mí me gusta el lado humano, estar cerca de la gente. Me gustaría hacer un voluntariado el próximo verano, a África o Sudamérica. El lugar es lo de menos. Lo he hablado para hacerlo con Isma Aizpiri.

- ¿Ascenderá el Sporting?

-Es el objetivo. Ojalá llegue ese día y pueda ver las calles de Gijón a reventar. De lo que estoy convencido es de que va a ser un año diferente.

- ¿Cuál es su primer recuerdo futbolístico?

-Jugar al fútbol-sala con todos mis amigos en La Fresneda. Marqué 72 goles en liga. Tenía competencia con un compañero, Juancho. Uno de los dos marcó más, pero quedamos en que ambos habíamos hecho 72. También iba al colegio de La Fresneda. Allí lo tenía todo. Luego, cuando tocó ir al instituto, fui a Oviedo, a las Dominicas. Costó, porque había hecho un gran grupo de amigos.

- ¿Siempre fue centrocampista?

-Siempre. En La Fresneda era un chupón. Me da pena ahora, que pienso en mis excompañeros. Me ayudaron mucho.

- Joaquín recuerda pelotear en La Fresneda con un Pedro Díaz muy niño.

-Él me enseñó a tirar raso. De pequeño era un burro, me gustaba pegarle leches al balón. Estuve una sola tarde con él, pero intensa. Fue en uno de los campos del Club de Campo de La Fresneda, donde iba todos los días a tirar a puerta. Creo que me gusta tanto pegarle desde lejos por eso. Falta el tiro lejano en el fútbol en general. Ahora veo muchos partidos y me parece que escasea y es lo mas bonito. Hay que probar a tirar. Es lo guapo.

- ¿Cuándo fichó por el Oviedo?

-Creo recordar que fue en alevines. Al principio estaba muy ilusionado, pero acabé notando mucho salir de mi entorno. Aquello no era disfrutar con los amigos, era algo más serio. Al año y medio le dije a mis padres que no esta a gusto, que no estaba contento. Fue un aprendizaje. Volví entonces a La Fresneda. Más tarde, entre un amigo de clase, Matías, y su padre me convencieron para ir al Astur.

- ¿Cómo aparece el Sporting?

-Fue en el primer año de juveniles. Es un recuerdo muy feliz. Estaba en el sofá de casa, viendo la tele, y vi a mi madre bajar las escaleras de casa y decirme: "Me acaba de llamar Joaquín. Dice que te quiere el Sporting". La primera noticia para fichar se la dio él a mi familia. Ahí me di cuenta de que quizá podía hacer algo en el fútbol. Yo siempre soñé con ser futbolista. Mi padre, José, siempre estuvo encima de mí para que hiciera de manera perfecta las cosas, pero me dejaba claro que en esto del fútbol un día estás arriba y otro abajo. Él es más estricto. Siempre me dijo que dejar de estudiar no era una opción. Mi madre, María José, siempre estuvo convencida de que iba a ser futbolista. Igual hago el peor partido de mi vida y ella viene y me dice: "Jugaste bien" (se ríe). Es muy positiva. En casa tengo ese equilibrio, me vienen bien esas dos partes.

- Antes de jugar en Oviedo y Sporting, ¿con qué equipo se identificaba?

-De pequeño era más de jugar que de ver fútbol. Tampoco era mucho de ningún equipo. Ahora sí tengo ese sentimiento. Veo el rojiblanco y me gusta. No me pasa con el azul. Eso no quiere decir que lo odie, pero en el Sporting me cuidaron mucho, me trataron muy bien y eso se agradece.

- ¿Es el pequeño de la casa?

-Sí, tengo dos hermanos. El mayor, José, tiene 29 años y es profesor, y el mediano, Pablo, tiene 26 y ha estudiado Marketing y Comercio. José es del Oviedo, y Pablo de Messi. Vemos juntos muchos partidos del Barça por Messi. Es un futbolista increíble. No sé cómo puede hacer tantas cosas. Uno de mis sueños es jugar contra él. Ya le he pedido por favor a Sergio Álvarez que le pida la camiseta cuando juegue contra el Barça para mandármela.

- Su padre protagonizó el documental "100 días de soledad", aventura que él mismo narró en un blog de LA NUEVA ESPAÑA, en los que estuvo aislado en una cabaña a mil metros de altura en el parque de redes sin ningún tipo de contacto. ¿Cómo lo llevó?

-Un día a la semana, él dejaba en una cabaña sus cartas y sus grabaciones, y mi hermano después iba a recogerlo y dejaba imágenes o cartas que le escribíamos nosotros. Le eché de menos, aunque soy de los que le cuestan exteriorizarlo. En ese tiempo le escribí una sola carta. Creo que le gustó mucho. Mi padre es anti teléfono móvil. Tiene uno que es como una piedra y si le llamas es imposible hablar con él. Eso me gusta, porque si por mi fuera haría desaparecer todos los móviles. Ver a una pareja cenando y que sólo mira el móvil me quema por dentro. Yo me comunico con mi padre por correo electrónico. Estuvo en El Molinón el domingo, junto a mi madre y mis hermanos. Me escribió algo muy bonito por el gol que marqué. Así lo puedo guardar de recuerdo.

- En Valencia, en la concentración del equipo para la Copa, tocó el piano.

-Voy a clases desde hace un año, en Muros del Nalón, donde viven ahora mis padres. Me llama muchísimo. Me hubiera gustado vivir de la música. Mi abuelo, Faustino, toca a oído canciones, no fue nunca a clases, es increíble. Mi abuela, Pepa, también lo toca que es una locura. Para hacerlo bien hay que tener paciencia, y yo tengo poca. El que tiene un don es mi hermano, Pablo. Empezó con la guitarra y ahora toca cualquier instrumento. Él también jugaba al fútbol increíble, mejor que yo, pero se centró en la música. Ahora juega en el Muros, en Primera Regional, por hacer deporte. El domingo pasado pidió no jugar para poder ir a verme a El Molinón. Le dije que si venía le dedicaba un gol. Y al final? (sonríe). Se llevó hasta mi camiseta, y eso que iba a dársela a mi madre.

- Usted ya no vive en La Fresneda, ¿no?

-No. Allí pasé toda mi infancia y hace unos años, cuando empecé a la Universidad, me mudé a Oviedo. Además, muy cerca del Tartiere. Los días de partido salía del portal con el chándal del Sporting. Me tocaba salir un poco corriendo para que no me dijeran nada (se ríe). Ahora, desde hace poco, vivo en Gijón. Odio conducir.

- Le veo más como una decena de tatuajes. ¿Lleva la cuenta?

-No, pero por ahí andará. Me encantan. Muchos me los he hecho por mi familia. El primero fue un símbolo de protección, me lo hice con mi hermano mayor. Después me hice una frase en código morse (señala su muñeca), dedicada a mi familia y cuyo contenido es secreto, no lo saben ni ellos. Por mi padre me hice otro que pone "be brave" (sé valiente); tengo una estrella fugaz por mi abuela, María Adela; un búho por mi madre, porque me recuerda a ella, que es muy cotilla (se ríe), otro por mi tío? Al que no le gustan mucho es a mi padre, dice que todos los futbolistas parecemos iguales, llenos de tatuajes y con el mismo corte de pelo.

- ¿Sigue estudiando?

-Empecé Magisterio y luego Administración y Dirección de Empresas (ADE), pero también lo dejé. Ahí me ocurrió una cosa curiosa.

- Cuente.

-En ADE coincidí con Gragera, pero ¡puede creer que no no hablamos en todo el año! Él subió al filial desde el juvenil y fue después, en Mareo, cuando hicimos amistad. Gragera debutó en el filial entrando al campo sustituyéndome y, ahora que lo pienso, también debutó en el primer equipo entrando al campo por mí, la temporada pasada. Fíjese.

- Y volviendo a los estudios.

-Ahora estoy mirando módulos. Quiero aprender algo que no esté relacionado con el deporte. Sólo por el hecho de tener otro tema de conversación. Desde hace un año me gusta leer. Me ayudó en momentos difíciles porque te despeja la mente y creo que también ayuda para afrontar las ruedas de prensa. Es importante saber expresarse bien. Mi tío, Tote, lee mucho, me recomienda libros. Me encanta la ciencia ficción y las historias reales.

- Recomiéndeme un libro.

-"Atrapados en el hielo". Es una historia real de unos chicos atrapados en la Antártida.

- Si hablamos de entrenadores, ¿cuál recomendaría de los que ha tenido a lo largo de su formación?

-Iñaki Artabe, con el que coincidí en La Fresneda. Todos me encantaron. Aprendí mucho también con Fernando y Rubén, en el Astur y con Tomás Hervás y Sergio Sánchez, ya en Mareo.

- Además de Messi, ¿algún otro referente?

-Thiago Alcántara. Lo llevo serigrafiado en una de mis espinilleras. En la otra tengo a toda mi familia.

- ¿Las cosas salen más fáciles con gente al lado como Manu García?

-A Manu le conocía de antes, porque Isma Aizpiri conoce a un montón de gente en Oviedo, te va presentando, une grupos y entre ellos estaba Manu García. Siempre fue muy humilde. Tenemos un grupo muy bueno. No hay ni un mal rollo. El fútbol te permite conocer a mucha gente, pero también de separa de otra. Recuerdo el final de hace dos campañas, cuando todavía no se sabía si Traver o Isma Cerro iban a seguir. Menuda llorera nos pegamos al final de la cena de final temporada del filial, porque pensábamos que no nos íbamos a ver más.

- El Molinón recordará pasado mañana a Luis Enrique y a Quini con motivo de la visita de la selección.

-Quini era un señor y, hablando con nosotros, parecía un chaval. Siempre mantuvo ese humor y complicidad que tienes dentro de un equipo.

- ¿Qué mensaje le mandaría a la afición?

-Que sigan animando como siempre. Lo viví el domingo. Te dan esa adrenalina que te lleva a sacar ese sprint que piensas que no puedes hacer. Lo importante es el presente. Ya pasó la emoción del gol que marqué y ahora, semana a semana. Hay mucha competencia por un puesto y eso es de agradecer. Nos hace estar al cien por cien. Habrá momentos buenos y no tan buenos, pero todos tenemos que luchar para hacer que Gijón esté donde tiene que estar.