La expedición rojiblanca no podrá estar en el homenaje a Quini

La expedición del Sporting desplazada a tierras aragonesas para el partido de mañana ante el Huesca no podrá estar en el encuentro entre España e Islas Feroe que se disputará también mañana, a las 20.45 horas, en El Molinón y en el que se homenajeará a Quini y a Luis Enrique. "No nos dará tiempo y nos hubiese gustado estar por El Brujo y por el cariño que le teníamos", explicó ayer José Alberto, debido al apretado plan de viaje del equipo, que jugará a las 12.00 horas en El Alcoraz y volverá a Asturias por carretera. "Los horarios no nos lo han permitido pero, en todo caso, estaremos muy pendiente de ello", señaló el ovetense, a quien sus años en Mareo le permitieron conocer muy de cerca a El Brujo. José Alberto, una vez más, también quiso tener palabras de cariño hacia Luis Enrique. "Enviamos un fuerte abrazo a las familias", concluyó en referencia tanto a Quini como a Lucho.