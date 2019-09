José Alberto: "El Sporting tiene talento para mostrar más fútbol"

"Vamos a por los tres puntos, como siempre". José Alberto, entrenador del Sporting, confía en conseguir en Huesca la primera victoria de la temporada como visitante. "Espero que el equipo libere tensión y demuestre el fútbol que tiene. Tenemos talento para mostrar más fútbol", subrayó el técnico ayer, antes de emprender viaje por carretera rumbo a Zaragoza. En la capital maña se alojó el equipo y se entrena hoy para, a continuación, continuar ruta hasta Huesca, donde mañana se enfrentarán al cuadro aragonés, recién descendido a Segunda. "De nada valen los candidatos ahora. El Fuenlabrada lleva 9 puntos. El Mallorca no contaba para nadie el año pasado y subió. El Málaga al final se cayó. Hay que trabajar en un equipo fiable y que sepa a lo que quiera jugar", destacó.

"Vamos con la intención de hacer un buen partido y dar continuidad a lo que vimos en la segunda parte del partido ante el Albacete y del once para once ante el Girona", subrayó José Alberto, que tiene a todos sus futbolistas disponibles. El técnico dio a conocer una convocatoria en la que Nacho Méndez y Pablo Pérez reaparecen. El primero lo hace tras cumplir el partido de sanción impuesto después de ser expulsado ante el Rayo Vallecano. El segundo, repuesto de las molestias musculares que le hicieron perderse el duelo ante el Albacete. Las dos novedades dejan como sacrificados a Neftali e Isma Cerro. La lista de descartes, todos por decisión técnica, se completa con Cordero, Hernán Santana y Traver. "¿Repetir alineación? Tenemos varias posibilidades", señaló.

José Alberto no quiso entrar a valorar si, en el último día de mercado, hubo alguna opción, aunque fuera remota, de entrada o salida de jugadores. "Tenemos la plantilla que tenemos y hay que sacarle el máximo. De nada sirve lo que hayamos pensado", puntualizó. El Sporting no se hizo, finalmente, con el extremo que pidió el ovetense, refuerzo que puede encontrar en el filial. Al ser cuestionado sobre el gran partido de Bertín, jugador del Sporting B que puede actuar en esa demarcación, el técnico fue tajante. "¿Visteis el partido? Bertín hizo dos goles, pero jugó de delantero, no de extremo. Si alguien conoce lo de abajo soy yo. Estamos pendientes de ellos, de Morilla, Espeso, César? Pero los jugadores del filial tienen que darle continuidad a ese trabajo, no vale con demostrarlo un partido", sentenció.

La visita al Huesca hará que el Sporting se haya enfrentado ya a los tres recién descendidos de Primera. De sumar en El Alcoraz superaría este tramo invicto. "Eso no me quiere decir nada. Me hubiera gustado sumar más puntos. Esa es la mentalidad que tiene que tener el Sporting", aseguró José Alberto. Por otro lado, defendió hacer varios entrenamientos a puerta cerrada. "No es nada que hagamos diferente a los demás. Hay mucho hermetismo para no dar pistas a los contrarios. Sacáis información favorecedora a los rivales", explicó. También lamentó que pueda sacarse de contexto la dura entrada de Hernán a Damián Pérez en el entrenamiento del pasado miércoles. "Fue una entrada fortuita", sentenció.

Respecto al rival, José Alberto no teme la inversión en fichajes del Huesca, que acaba de firmar a Okazaki. "No me preocupa, me preocupa mi equipo", señaló antes de definir alguna de las fortalezas del cuadro aragonés. "Tienen talento individual grande y jugadores que llegan bien de segunda línea. Nos van a exigir mucho", concluyó.