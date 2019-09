Djuka, tras una nueva expulsión: "Vamos a tener que entrenar con diez"

El Sporting suma tres expulsiones en los primeros cuatro partidos. Una circunstancia que está condicionando mucho al equipo de José Alberto, que suma una victoria, dos empates y la derrota cosechada esta mañana en Huesca.

Una circunstancia que enfada y mucho a los jugadores rojiblancos. "Vamos a tener que entrenar con diez", bromeó tras el encuentro Djurdjevic, que asegura que"no vi falta de pedro, siempre hay decisiones en contra de los árbitros".

Más enfadado se mostró Borja López, asegurando que "con muy poco nos dejan con un jugador menos", explicando que "hubo otras faltas que nos hicieron y no fueron tarjeta", como las recibidas por Manu García o los codazos recibidos por el propio canterano y Babin. Con todo, asegura, "Pedro se va expulsado con dos acciones muy justitas", asegurando que "es una pena no poder irnos a Gijón con el punto que merecíamos".

En esa línea se expresó también Damián Pérez. "Fue claro que no está bien expulsado, hubo situaciones en las que pudo amonestar a sus jugadores y lo dejó pasar", explicando que "dan mucho cabreo y rabia las expulsiones porque podrían no haber sido". No obstante, el lateral llama a "pasar de página y pensar ya en lo que viene".

También terminó enfadado Diego Mariño, asegurando que "otra vez nos quedamos con uno menos de una forma muy extraña", aseverando que "hemos hecho un buen partido y es injustísimo que nos vayamos sin, al menos, un punto". Para el portero, "hay un criterio distinto, las expulsiones son de risa", analizando que "te merma mucho jugar tanto tiempo con uno menos, y contra grandes equipos es muy difícil".