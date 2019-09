José Alberto: "Estoy tan sumamente caliente que prefiero no valorar la actuación del árbitro"

El Sporting encajó en Huesca la primera derrota de la temporada. José Alberto, que evitó valorar la actuación arbitral, con la tercera expulsión en cuatro partidos, indicó que los rojiblancos merecieron traerse un mejor botín de El Alcoraz.

Valoración del partido. "El partido ha sido lo que esperábamos. Sabiamos que el Huesca tiene un ritmo de circulación alto y porcentaje de posieson alto. Pero la posesión la han tenido sus centrales y nos ha preocupado bien poco. Las ocasiones más claras fueron nuestras, y en un centro lateral aislado nos marcaron. Tuvimos el partido ahí para sumar algo, y lo justo hubiera sido como mínimo un empate, pero el fútbol es así, el que la mete gana y no hay que darle más vueltas".

Arbitraje. "Estoy tan sumamente caliente, que prefiero no decir nada, con eso lo digo todo, no voy a valorar ninguna actuación".

Otra expulsión. "Hemos competido muy bien, este es el camino par sumar muchos puntos, pero jugar tanto tiempo en inferioridad, pero estoy orgulloso de que el equipo fuese valiente, y estuviese cerquita de conseguir un punto por lo menos. Hemos merecido algún punto más, pero hemos estado un 40% de minutos jugando en inferioridad, necesitamos acabar con once, para poder madurar los partidos".

Sensaciones. "Hemos hecho meritos para haber sumado, la posesión no me dice nada, el Huesca prácticamente no ha tenido ocasiones de gol. Nosotros tuvimos dos palo y tres ocasiones claras. Debemos materalizar eso si queremos estar arriba. Estoy orgulloso del trabajo y sacrificio en otro partido que volvimos a jugar con diez".