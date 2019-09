Míchel: "El Sporting ha realizado grandes fichajes"

"Okazaki, si no debuta al principio, podrá jugar a lo largo del partido". Míchel, entrenador del Huesca, juega con la baza de su última incorporación para afilar un ataque con el que buscará este mediodía, ante el Sporting, su segunda victoria en casa. "Ellos han realizado grandes fichajes. Se han gastado dinero y tienen jugadores de la tierra que siempre se identifican y se implican más. Tienen una gran plantilla", aseguró ayer el preparador del conjunto oscense.

"Hay grandes plantillas y una de ellas es la nuestra. Podemos hacer un gran año siempre que seamos competitivos y trabajemos con humildad", avisó Míchel, que espera que la derrota la pasada jornada ante el Almería se quede en anécdota. Y es que, por el camino, ha exprimido al máximo un mercado de fichajes que le trajo varios futbolistas casi sobre la bocina. "Los que han llegado está bien para jugar aunque en algunos casos, como Doukouré, Pablo Insua y Josué Sá les falta un poco más", comentó. "La victoria o la derrota no me afectan para hacer cambios. Podría haber cambios porque tenemos alternativas y opciones tanto en sistemas de juego como de jugadores", añadió respecto a la pasada jornada. "Me gusta la plantilla. Tengo los mimbres necesarios para hacer un buen año. Aunque el listón y la exigencia serán muy altos".