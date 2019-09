Djuka, con ganas de su primer gol: "En el próximo partido en El Molinón"

El delantero serbio del Sporting, Uros Djurdjevic, mostró ayer su enfado por la nueva expulsión sufrida por el club rojiblanco, la tercera en los primeros cuatro partidos ligueros. "Vamos a tener que entrenar con diez jugadores", bromeó el atacante, sumándose a las críticas de sus compañeros ante esta circunstancia.

Para Djurdjevic, la expulsión de Pedro Díaz no fue justa. "No vi falta de Pedro", aseguró en la zona mixta, enfatizando que "siempre hay decisiones de los árbitros que nos perjudican". Y, como ejemplo de la disparidad de criterios, el delantero serbio apunta que "lucho mucho con los centrales y algunas veces pita falta y otras no".

No obstante, más allá de las decisiones arbitrales, Djurdjevic asegura que "tenemos que seguir y prepararnos para el partido del Depor", el próximo fin de semana en El Molinón. El atacante aseguró que "no estamos bien, hoy (por ayer) no sacamos ni un punto" y recordando que "contra Rayo y Girona perdimos cuatro puntos, no sumamos dos", dejando entrever un mayor merecimiento al trabajo realizado. No obstante, tiene claro Djurdjevic que "la temporada es muy larga y tenemos que seguir".

Precisamente para lograr los objetivos es importante que los atacantes rojiblancos comiencen a ver puerta. Djurdjevic se mostró con "ganas" de anotar su primer gol de la temporada, dejando incluso un vaticinó: "llegará en el próximo partido en El Molinón" frente al Depor.

Precisamente Djurdjevic, junto a Babin, son los únicos jugadores que engrosan el parte médico rojiblanco, con sendas contusiones.

El equipo regresa por carretera y entrenará esta mañana, a las 10.30 horas, en Mareo. Mañana tendrán jornada de descanso antes de comenzar a preparar el encuentro frente al Depor en el que no podrá estar, por su expulsión, Pedro Díaz.