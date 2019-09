La Mareona desafía al muro oscense

Á. C.

Fueron pocos, pero el Sporting no estuvo solo en El Alcoraz. Medio centenar de seguidores rojiblancos arroparon a los de José Alberto en Huesca desafiando las dificultades del club local para poder hacerse con una entrada en la zona visitante. Las 150 localidades reservadas para esa zona salieron a la venta más tarde de lo previsto y no pudieron retirarse hasta el viernes. Hubo que ingeniárselas. "Nosotros las conseguimos a última hora gracias a una cadena de favores. No fue sencillo", dicen los gijoneses Manuela Miranda y Arturo Morís, que completaron el fin de semana en Jaca con apoyo al equipo de sus amores.

"Va a estar duro, pero este año se ve al equipo más comprometido", señala Óscar Rodríguez, minutos antes de que el balón eche a rodar sobre el verde de El Alcoraz. Este vecino de Sotrondio, que luce camiseta rojiblanca y escudo del Sporting tatuado en una de sus piernas, ha madrugado para asistir al partido con su hija, Amaia. "Venimos de pasar unos días en Salou. Estoy a ver si me hago con una entrada más para la cría", desvela. En la grada ya toma sitio un clásico en las visitas del conjunto gijonés, como Roberto Narváez, Milinko, con su inseparable bandera de Anselmo López.

"Hay que mejorar, que los veo muy defensivos en este inicio de Liga", comenta Xandru Sánchez, aficionado de La Felguera que ha pasado unos días de descanso en tierras aragonesas con la familia. "Vamos a mejorar, ya lo verás. Empezaron bien la temporada", responde Pili Hoya. Junto a Ana Hoya, Lorenzo Sánchez y Dolors García descubren una bufanda de la peña sportinguista Estrella del Arbeyal. "Hacemos de representantes en Huesca", apuntan, orgullosos de los colores entre la colonia oscense que empieza a ser mayoría en el campo. La expedición rojiblanca se completó en el palco con la presencia de los consejeros Fernando Losada y Ramón de Santiago. Ambos emprendieron el viaje de vuelta nada más terminar el partido, por carretera, para poder estar también presentes en el homenaje a Quini y a Luis Enrique en El Molinón. También siguió el partido en director el director deportivo rojiblanco Miguel Torrecilla.