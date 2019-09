Carmona, de las expulsiones: "Hay que ser más listos"

"Fue un partido muy competido e igualado. Ellos tuvieron más posesión, pero nosotros tuvimos el control y las ocasiones. Ellos acertaron la que tuvieron. Hemos vuelto fastidiados y sin puntos", explica Carmona sobre las sensaciones de la derrota en Huesca. "Queda mucha temporada", comenta para no caer en negativismos y lamenta que "de cuatro partidos, en tres estuvimos con un jugador menos y durante muchos minutos. Son cosas que tenemos que corregir. Está pasando mucho con muchos equipos a raíz del VAR. Se mira todo con lupa. Hay que acostumbrarse a eso y ser más listos".

Carmona admite que el vestuario siente que el árbitro López Toca tuvo disparidad de criterios en el partido del pasado domingo. "Alguna acción de ellos sí merecía también la amarilla, pero el VAR interviene solo en casos de roja", lamenta. El capitán del Sporting también admite que con la expulsión de Pedro Díaz el colegiado dio muestra de no tener claro si suponía la segunda amarilla del sierense. "A Pedro le dijo que esperara fuera, pero hubo un poco de lío durante unos minutos", detalla. No quiere ir más allá cuando se le cuestiona sobre sorprendente actitud del árbitro, llegando a encararse con futbolista durante el encuentro. "Hay árbitros que permiten más hablar con jugadores. Tenemos que llevarlo de la mejor manera posible, corregir errores, acabar los partidos con once y centrarnos", sentencia.

"En Segunda División da igual jugar contra un recién descendido que contra el ascendido. Todos te lo ponen difícil. Hay una igualdad tremenda en la categoría. Igual de importantes son los recién descendidos que los otros", señala Carmona sobre el primer mes de competición. "Se ha hecho un buen proyecto, muchos de la casa. Hay una buena plantilla y un grupo extraordinario. Puede ser una gran temporada", amplía. En cuanto a lo personal, es claro: "He empezado jugando. A nivel personal me encuentro bien. ¿El runrún en El Molinón? Lo llevo bien. Son ocho temporadas aquí. Desde el primer año hubo gente a la que le gusté más y otra, menos. Es respetable. Cuando estoy en el campo no pienso en si me van a aplaudir o abuchear. Pienso en hacerlo lo mejor posible".