Christian Santos: "Podemos ganar fácil en Gijón"

"Hay que acertar y tener paciencia arriba, sobre todo, en las decisiones finales. Si lo conseguimos, podemos ganar fácilmente en Gijón". Christian Santos mira con ambición la visita al Sporting pese a reconocer que pasa por un mal momento en el Deportivo de La Coruña. Llegó de Primera para ser importante y ni con Natxo ni con Martí ni con Anquela ha logrado un hueco en el once, a pesar de que en las últimas semanas ha estado acertado de cara a la portería contraria. "Es muy difícil mantener el ánimo alto, me siento bastante estable. Me gustaría tener más minutos", confiesa el venezolano, que tiene con diferencia el mejor ratio goles-minutos de todo el equipo.

"En verano estuve hablando con Carmelo y no me llegó ninguna oferta que yo considerase interesante", afirma Christian. "Yo siempre he dicho que quiero quedarme y por lo que me llegó no tuve que valorar si salir del Dépor. Ahora tenemos claro el objetivo y hay que darlo todo", concluye.