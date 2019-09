José Alberto: "Las rojas son el peaje de la juventud"

El técnico del Sporting, José Alberto López, achacó ayer las tres expulsiones vistas por el equipo en las cuatro primeras jornadas ligueras a la falta de experiencia. "Las acciones se miden dependiendo del jugador que haga la entrada, y no es lo mismo que lo haga Javi Fuego a que lo haga Pedro o Nacho", explicitó el entrenador rojiblanco, que entiende que "las expulsiones son el peaje que tenemos que pagar por esa juventud y no tener aún el respeto de los árbitros".

Con todo, José Alberto tiene claro que "no se ha visto un Sporting más agresivo que sus rivales", entendiendo que "esta es la línea a seguir, tenemos que seguir compitiendo y metiendo la pierna, disputando cada balón como si fuera el último".

Esta es una cuestión a la que el técnico rojiblanco intenta no darle muchas vueltas. No así a la falta de gol del equipo. "No hemos conseguido conectar con los delanteros en situaciones de ventaja para marcar", aseveró el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro del domingo, frente al Deportivo de La Coruña, en El Molinón, "debemos generar más situaciones y en mejores condiciones y en eso trabajamos", analizando que "llegamos en muchas situaciones al área rival, pero no en las mejores condiciones", con lo que atacantes como Djurdjevic tiene que "generar por sí solos".

Tras la primera derrota liguera, el Sporting vivió "una buena semana de trabajo, tranquilos" para preparar la visita del combinado gallego. José Alberto podría guardarse en la manga un cambio de sistema, saliendo de inicio con un 4-4-2 con Álvaro y Djurdjevic en punta en detrimento del habitual 4-3-3. "Siempre trabajamos dos sistemas, y en función de los partidos vemos las opciones de usar uno u otro", explicó José Alberto, que se mostró "contento" con el actual sistema: "nos desenvolvemos bien y utilizamos muchos dibujos dependiendo de la situación del partido". De hecho, reveló, antes de la expulsión de Pedro el pasado fin de semana, tenía previsto un cambio para implementar ese 4-4-2 más ofensivo.

No obstante, guarda sus cartas para el encuentro de mañana. "No por jugar con más delanteros se ataca mejor, la aportación de segunda línea es muy importante y más difícil de defender, aunque con dos atacantes el espacio está mejor ocupado y estás más cerca de las zonas de finalización".

Lo que sí tiene claro José Alberto es que "en Segunda, en los minutos finales se producen muchos goles", con lo que acostumbra a realizar un planteamiento inicial que modifica mediada la segunda parte para buscar más mordiente en ataque. "El equipo está sabiendo madurar bien los partidos y compitiendo muy bien", valoró el técnico, que se lamentó de que "las expulsiones nos han impedido llevar a buen puerto los planes de partido que tenemos".

Respecto al rival de mañana, el Deportivo de La Coruña, José Alberto alaba que "tiene menos puntos de los que merece por juego", así como que "es un gran equipo, aunque Anquela aún no lo ha hecho propio". En suma, adelanta que "el Dépor tiene un plantillón y nos pondrá las cosas muy difícil", con "mucha velocidad arriba, solvencia defensiva y buen balón parado con Aketxe".

No obstante, sabe José Alberto que en Segunda "con los nombres no se consigue nada, la Liga es tremendamente complicada y cada partido tiene una dificultad tremenda".

Sobre Álvaro Traver aseguró que "lleva un mes con el colectivo y tiene que seguir para coger ritmo y alcanzar su verdadero nivel", valorando que "tengo la suerte de contar con 22 profesionales más el filial, con total confianza en todos ellos para rotar".