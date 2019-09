José Alberto: "Si no matas los partidos pasa esto"

"Nos ha quedado cara de tontos a todos". José Alberto López, entrenador del Sporting, no pudo ser más gráfico para definir el estado del equipo tras ver volar la victoria ante el Deportivo de La Coruña en tiempo de descuento. "En la primera parte no hemos estado cómodos en el partido. Hemos cometido demasiadas imprecisiones. Caímos en la trampa que nos puso el Dépor", reconoció el técni. "En la segunda parte estuvimos bastante mejor. Cuando no consigues matar los partidos y, en una falta que nosotros sacamos, nos viene la contra y de ahí viene el córner y la acción del penalti, pasa esto", lamentó.

"Cuando no pasa una, pasa otra. Cuando no nos quedamos con diez, aparece el Var en el último minuto y...", resumió José Alberto sobre la rabia de haber dejado escapar la oportunidad de sumar la segunda victoria de la temporada. "La gente ha disfrutado con el equipo. Aunque todos nos vamos fastidiados, el Molinón ha disfrutrado durante muchos minutos. La gente se ha encontrado bien en la segunda parte. En dos acciones aisladas, el tiro de Aketxe, y en esa última jugada, nos viene la acción del empate", recordó. El Sporting suma una nueva jornada en la que, tras ir por delante en el marcador, no consigue los tres puntos. "Los rivales también juegan. Hay que seguir insistiendo", subrayó el preparador de los rojiblancos.

"La idea ha sido la misma, independientemente del dibujo táctico", dijo José Alberto López, preguntado por el atrevido planteamiento de inicio. "El equipo se va soltando con el paso de las jornadas. Hemos visto por momentos a un gran Sporting para salir de la presión. Es una pena que no hayamos conseguido ganar", concluyo.

Juan Antonio Anquela, entrenador del Deportivo de La Coruña, vio en el empate el resultado que mejor respondió a lo visto sobre el terreno de juego. "El punto sabe a justicia y a esfuerzo. El equipo no ha dejado de trabajar", comentó el técnico, que pareció dar por bueno sumar después de tres derrotas consecutivas. "Dentro de lo que podemos hacer hemos hecho todo", añadió Anquela sobre el juego desplegado. "Generamos ocasiones suficientes para no perder", concluyó.