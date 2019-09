Djuka marca con acompañante

El pasado viernes, por sorpresa, el Sporting anunció la ampliación del contrato de Djurdjevic por una temporada más. El serbio quedó así vinculado al club rojiblanco hasta 2023. El atacante respondió a esa confianza el pasado domingo celebrando un gol, que además fue especial, porque fue el primero de la temporada. No hubo que esperar tanto como la pasada campaña, cuando Djuka no mojó en Liga hasta la decimosexta jornada. En esta ocasión llegó en la quinta, y en los primeros compases del partido, algo que se le dio muy bien en varias ocasiones el curso pasado. En la quinta jornada Djurdjevic marcó su primer gol en Liga, y además lo hizo jugando como más cómodo se encuentra, con otro delantero a su lado.

No es casualidad que Djurdjevic marcase el pasado domingo ante el Deportivo en el primer partido en el que José Alberto apostó por un cambio de sistema. Lo había meditado. Y tras algunas pruebas, igual que la temporada pasada, el técnico apostó por jugar con dos puntas. Y ahí es donde mejor rinde Djuka. De sus 12 tantos logrados en Liga con la camiseta rojiblanca -11 el pasado curso y 1 en el actual- el 75% de los mismos llegaron en un momento del partido en el que los rojiblancos tenían dos atacantes en el campo. 9 de 12 goles de Djurdjevic se produjeron mientras estaban a su lado Blackman, Álex Alegría o Álvaro Vázquez.

"Necesitaba empezar a marcar goles porque soy delantero y es importante jugar con confianza, es importante para mí jugar con otro delantero cerca como Álvaro", dijo Djuka tras el partido ante el Deportivo. El atacante, tras la derrota en Huesca, lanzó un guiño sugiriendo que pondría fin a su sequía la siguiente jornada. Y lo cumplió. Aunque apenas tuvo tres remates, en uno de ellos, en el cuarto minuto de juego, aprovechó un pase de Manu García para marcar desde fuera del área.

Las tres únicas ocasiones en las que Djuka marcó la temporada pasada sin acompañante en ataque fueron en el mes de enero, todos ellos de forma consecutiva, y en la parte inicial del partido. Ante el Albacete marcó en el minuto 23, frente al Alcorcón sin cumplir el primer minuto, y ante el Deportivo a los 13 minutos. Solo en esos partidos se situaba como una única referencia ofensiva del equipo. Porque en los otros ocho encuentros de la temporada pasada, bien ya fuera jugando de inicio con dos puntas, o cambiando el dibujo más tarde, los goles de Djurdjevic tuvieron otro apoyo sobre el terreno de juego.

Su estreno en Liga, ante el Tenerife, se produjo once minutos después de que entrase Blackman al terreno de juego. Después ante el Zaragoza, el británico ya le acompañaba en el once inicial, en la víspera de la Cabalgata de Reyes, y el atacante serbio marcó a los 18 minutos. En febrero continuó su racha con un doblete en la visita al Extremadura, en los minutos 87 y 90, para sentenciar el partido, cuando Álex Alegría había entrado al campo faltando 13 minutos. Poco después el extremeño se asentó en el once, y los otros cuatro tantos de Djurdjevic, ante Málaga, Tenerife, Granada y Mallorca, llegaron ya con Alegría de acompañante en el campo desde el comienzo.