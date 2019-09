En busca de un partido completo

Al Sporting le hace falta hacer un partido completo. Hasta en cuatro ocasiones en lo que va de Liga los rojiblancos se pusieron por delante de su rival en el marcador. Y solo en una de ellas pudo ganar el conjunto rojiblanco. En la última jornada el buen juego en varias fases del partido, con dos puntas, y con Manu García en la izquierda, quedó eclipsado por el tanto del empate del Deportivo en el descuento. Por eso, José Alberto ha incidido en la necesidad de resetear y dar continuidad a una idea que cree que dará sus frutos. De ahí que el Sporting aspire hoy en su visita a Las Palmas (22.00 horas, Movistar Vamos) a conseguir su primera victoria fuera, la segunda del curso, y evitar estancarse tras un duro inicio de Liga ante equipos potentes -tres recién descendidos-, en el que solo ha logrado 6 puntos de 15 posibles.

José Alberto plantea dar continuidad al sistema con dos delanteros. Una idea de juego que defendió el pasado martes en su rueda de prensa, y con la que no parece que el técnico vaya a tirar la toalla a las primeras de cambio. La campaña pasada, en el mes de marzo, con dos puntas, el Sporting enlazó una racha de cinco triunfos seguidos. Antes, a final de la primera vuelta, también los rojiblancos tuvieron otra buena dinámica con José Alberto con dos puntas, aunque la irregularidad de Blackman hizo que no pudiese seguir jugando así. Los números dicen que Djurdjevic marca más cuando juega con alguien al lado, y todo apunta a que hoy Álvaro Vázquez repetirá en el once inicial. Ayer José Alberto escondió sus cartas en un entrenamiento a puerta cerrada en Canarias, pero no sorprendería que hoy repita la alineación que jugó con el Deportivo, con la incógnita de algún cambio en la banda, con el retorno, por ejemplo, de Aitor García por Carmona. Pero lo más probable hoy sería el once integrado por Mariño; Unai Medina, Babin, Borja López, Damián Pérez; Carmona, Javi Fuego, Nacho Méndez, Manu García; Álvaro Vázquez y Djurdjevic. La citación la completan Christian Joel, Molinero, Marc Valiente, Pedro Díaz, Cristian Salvador, Pablo Pérez y Aitor García.

En Las Palmas, Pepe Mel tiene la baja de Rubén Castro por lesión, salvo sorpresa de última hora, ya que el ariete no se entrenó en toda la semana y deberá pasar por el quirófano. Rubén Castro es la principal baza ofensiva de un equipo que está pendiente de recuperar a Jonathan Viera, y que hoy formaría con el siguiente once: Josep; Eric Curbelo, Mantovani, Aythami, De la Bella; Galarreta , Kirian; Cedrés, Drolé; y Pekhart.

El conjunto insular llega en una situación delicada al partido, con solo tres puntos y sin haber ganado aún en Liga. Además, en su casa solo pudo empatar ante el Racing, ya que Huesca y Almería se llevaron los tres puntos.