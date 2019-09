Santana: "El fútbol cambia, trabajaré para entrar"

Santana lamenta no poder viajar con el Sporting para jugar en Las Palmas, ante su exequipo. El centrocampista canario no cuenta para José Alberto y estuvo cerca de salir del club rojiblanco. "Al acabar la temporada hablé con José Alberto, llegamos a la conclusión de que lo mejor era una salida para mí", resaltó Santana en una entrevista a "Radio Marca". "Lo buscamos hasta el último día del mercado, pero no ha podido ser", dijo sobre su posible salida. "Hasta que se abra el próximo mercado no me queda otra que apretar. No quiero estar aquí y que pasen los meses en vano. El fútbol cambia de una semana para otra, trabajaré para poder entrar", apuntó.