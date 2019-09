José Alberto: "Asumo la responsabilidad, no podemos estar satisfechos"

"Asumo mi responsabilidad". El entrenador del Sporting, José Alberto López, huyó ayer de excusas tras la derrota por 1-0 frente a Las Palmas, en el que probablemente haya sido el peor partido rojiblanco en lo que va de Liga.

"Hoy (por ayer) no podemos estar para nada satisfechos, no hemos estado cómodos en ningún momento", aseguró el técnico sportinguista. Sus jugadores no se encontraron en ningún momento sobre el terreno de juego y José Alberto explicó que "hemos intentado jugar más directo, más cerca del área para aprovechar el cansancio de los defensores de Las Palmas". Un plan de juego que no salió como el entrenador planeó. "Las Palmas fue superior en los duelos ganados y en las segundas acciones", analizó José Alberto, "esta es una categoría tremendamente complicada y, si no dominas eso, difícilmente puedes controlar los partidos". No obstante, José Alberto quiso remarcar que "el partido, como siempre, es de detalles y marca la efectividad", explicitando que "tuvimos dos o tres posibilidades pero Josep (portero de Las Palmas) fue determinante con la parada a Aitor en el último minuto". Y es que, ahondó el técnico sportinguista, "no estuvimos cómodos, pero tuvimos ese momento final".

El entrenador rojiblanco llama a hacer borrón y cuenta nueva, pensando en el encuentro del domingo frente al Racing de Santander. "Tenemos que trabajar para que en el próximo partido veamos un equipo fiel a lo que queremos, que vaya a por los partidos, a conseguir victorias", enfatizó.

Sobre el autor del gol de Las Palmas, el joven Pedri, de apenas 16 años y fichado por el Barcelona, José Alberto valoró que "demuestra un desparpajo impropio de su edad. Nos ha hecho mucho daño detrás de nuestros mediocentros, conduciendo y asociándose", remarcando que "la prueba es que el Barça lo fichó".

Igualmente, alabó que "Las Palmas tiene una cantera similar a la nuestra, de la que salen buenos jugadores y, cuando se apuesta por ellos, demuestran el nivel que tienen".

Pepe Mel, entrenador de Las Palmas, por su parte, se mostró contento con la primera victoria de su equipo en lo que va de Liga. Tres puntos que "vienen a darle valor al trabajo que llevamos tiempo haciendo".