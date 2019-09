Un Sporting para llorar

Solo han sido necesarias seis jornadas para que aquellos brotes verdes que algunos creímos ver brotar durante las primeras jornadas de la competición, y ante los llamados sobre el papel a ser los 'gallitos' de la misma, hayan dado paso a rastrojos y ortigas. Pero así de volátil es esto del fútbol.

De este modo, dos derrotas a domicilio (ambas por la mínima) y un doloroso empate (por cómo se produjo) en casa ante el Dépor, han servido para que las primeras alarmas se hayan ya activado entre la afición sportinguista. Porque si bien los números logrados en las anteriores tres jornadas, no fueran tampoco como para tirar cohetes (una victoria y dos empates), al menos las sensaciones parecían algo distintas. No mucho en lo que al juego se refiere, siendo honestos. Pero nos pongamos como nos pongamos, lo que mandan en el fútbol y en cualquier deporte serán siempre los malditos resultados. Malditos cuando van en tu contra, claro está.

Llegaba el Sporting al Estadio de Gran Canaria con la inmejorable oportunidad de matar dos pájaros de un tiro, precisamente ante los apodados 'pío, pío'. Por un lado, acabar con esa maldición que parece perseguir en los últimos años al Sporting en sus desplazamientos a las islas (lo de 'afortunadas' suena ya a broma pesada). Y por otro, y aún más importante tras el traspiés sufrido en forma de jarro de agua fría ante el Dépor, despejar de una vez por todas cualquier atisbo de duda y demostrar de qué pasta está hecho.

Ahora, tras la derrota ante la UD Las Palmas del veterano Pepe Mel y el lamentable nivel de juego ofrecido por los de José Alberto, las dudas se han disparado y a este equipo podríamos decir que le queda bastante aún por cocinarse, para que esa figurada pasta esté siquiera 'al dente', como gustan los exquisitos paladares.

El entrenador de la casa optó de mano por mantener el 4-4-2 que en ciertos tramos del anterior partido, había dejado algunos detalles para ser digno de darle una segunda oportunidad. Sin embargo para ello, cambió también alguna de sus fichas del once inicial. Si la entrada de Marc Valiente más o menos podía intuirse (veremos en el futuro si se mantiene la misma vara de medir a la hora de penalizar los errores individuales), la de Molinero por Unai Medina sorprendió a más de uno.

Enfrente una UD Las Palmas en puestos de descenso, sin saber aún lo que era ganar en liga. Y con un estadio donde por lo que se podía ver por televisión, el ambiente era de lo más desangelado. Imposible no insistir en la enorme fortuna que tiene este Real Sporting SAD (en Gran Canaria más 'sad' que nunca), de tener esa masa social fiel que tiene.

Parecía así el escenario ideal y el rival casi perfecto para como mínimo no volverse de vacío; por no decir con los tres puntos en la bodega del avión. Porque jornada tras jornada se constata que en esta Segunda, el conjunto aparentemente más inofensivo te puede hacer un roto. Que se lo pregunten si no al hasta esta jornada imbatido Cádiz, que se volvió de Alcorcón con una soberana derrota por tres a cero. Pero hay formas de perder y formas de perder. Y la forma con la que el Sporting cayó derrotado en Gran Canaria es de las que señalan a un equipo. E incluso a un entrenador a poco que se descuide.

Con un Manu García, el fichaje más caro de la historia de este club, de nuevo enjaulado en una posición que no es la suya y de la que hace todo lo posible por salir, y con un Carmona que partido tras partido, parece empeñado en dar la razón a quienes quieren ofrecerle un feliz retiro, el Sporting otra vez volvió a carecer de profundidad por las bandas. A esto se añadió el que ni Javi Fuego (el poleso lleva varios partidos sin responder a la gran expectación que su llegada había despertado), ni tampoco Nacho Méndez, consiguiesen hacerse con las manijas del centro del campo. Quizás el canterano y a pesar de esa tarjeta amarilla que siempre le sobra, fue de lo poco salvable en esa zona medular.

Sería en cualquier caso injusto cargar las tintas contra ningún jugador en particular, porque en encuentros como el de este jueves, es un auténtico sudoku otorgar las notas para valorar el rendimiento de los que saltaron al césped. Ni a los titulares, ni a los que después lo hicieron desde el banquillo.

Tras una primera parte soporífera a más no poder, donde al poco de empezar Babin y Nacho Méndez vieron sendas cartulinas amarillas, el mayor peligro fue para la UD Las Palmas, con una acción de Drolé en el minuto 21, quien tras llevarse por velocidad a Marc Valiente, disparó alto, cuando tenía a un compañero esperando por una asistencia para marcar a placer.

Justo después llegó la única acción con cierto peligro del Sporting, tras un saque de esquina, cuyo despeje acabó a los pies de Molinero, quien desde fuera del área y de primeras, enganchó un buen disparo que se fue pegado al palo derecho de la portería canaria.

Todavía estuvo la UD Las Palmas más cerca de ponerse con ventaja antes del llegar al descanso, cuando en el minuto 32, Babin tuvo que emplearse a fondo para salvar un balón que se colaba en la meta de Mariño, superado en su salida contra el serbio Srnic.

Fueron los mejores momentos de los locales, que se tradujeron en varios saques de esquina consecutivos, en uno de los cuales, De la Bella perdonó con un remate de cabeza flojo y centrado a las manos de Mariño.

Ya antes de finalizar el primer periodo, en el que de haber merecido alguien irse con ventaja a los vestuarios, hubiesen sido los amarillos, se produjo la lesión de Damián Pérez. El argentino sin embargo, tras el descanso, volvió para sopresa de muchos a saltar al campo para apenas estar un par de minutos, antes de ser sustituido por Unai Medina, pasando Molinero al lateral izquierdo.

No tardó mucho más en producirse el segundo cambio. Corría el minuto 55 cuando Pablo Pérez reemplazó al amonestado Nacho Méndez. Canterano por canterano. Y si bien el atacante no es que revolucionase el partido, sí que al menos propició algún que otro acercamiento al área contraria que hasta el momento no se había producido.

El partido continuaba prácticamente en la misma dinámica en la que se había desarrollado en la mayor parte del primer tiempo, añadiéndose además la peligrosidad de las contras locales, cada vez que el Sporting perdía el balón en zonas poco aconsejables para hacerlo.

Y así, cuando se cumplía algo más de una hora de juego, fue el más joven sobre el campo, Pedrín, quien aprovechó una dejada de De la Bella, para empalar un tiro ajustado a la cepa derecha del arco defendido por Mariño y ante el cual, el gallego poco pudo hacer. Gol de la UD Las Palmas y partido cuesta arriba para los de José Alberto, quienes ya desde la pasada temporada, han demostrado que las remontadas no son su mayor fuerte que digamos. Normal que ante tal tesitura, lo primero que hiciese el entrenador rojiblanco fuese echarle un buen trago de agua a su botella.

De ahí al final y sin tener en cuenta esa última acción del partido, cuando el descuento ya se agotaba, y en la que Josep Martínez hizo la parada de la jornada a un espectacular remate de Aitor García, la realidad es que estuvo mucho más cerca el segundo gol de la UD Las Palmas que el empate. Solo las malas decisiones tomadas en las contras amarillas evitaron una derrota más amplia de los rojiblancos.

El jugador onubense del Sporting había sido el último cambio que realizase José Alberto. Quien se fue a los vestuarios en este caso fue un Alvaro Vázquez muy gris en todo lo que estuvo sobre el campo. Quedaban 20 minutos aún por delante, pero el panorama más que gris, era negro. Como las camisetas que hoy lucieron los sportinguistas. Son las cosas del 'merchandising', tan complicada de escribir la palabra como de entender las razones por las que hoy el Sporting no pudiese jugar con su primera camiseta, la rojiblanca, aunque las rayas esta temporada se le hayan corrido hacia un lado.

Quiso el Sporting dar el resto en los últimos minutos, tratando de emular lo que a otros equipos sí que parece darles buenos resultados. Llegó fruto de ese toque a rebato en el minuto 88 una internada dentro del área de Carmona, quien sin embargo fue a resbalar justo cuando se disponía a disparar a puerta. Un resbalón que representaba toda una metáfora en sí misma de lo visto durante el partido.

Peor aún fue que el primer disparo de la segunda parte entre los tres palos llegase en el 89, con un gol de Uros Djurdjevic anulado por un incontestable e inocente fuera de juego. El serbio no pudo brillar en esta ocasión como lo hiciese frente al Dépor, aunque de nuevo no fue por ganas y brega. Pero también con él, como con todos, son los números los que mandan: un gol en seis partidos.

Y en pleno tiempo de descuento, con Mariño subiendo a rematar un saque de esquina a favor, llegó la anteriormente citada ocasión de Aitor. Hubiese sido una justa compensación por lo sufrido en El Molinón Enrique Castro 'Quini' el pasado domingo, pero el fútbol no entiende de justicias y menos a posteriori.

Se llegó de este modo con lo que pudo haber sido pero no fue al final del partido. De nuevo con el corazón a mil pulsaciones, pero sin ningún tipo de recompensa a tanto sufrimiento. Aunque para sufrimiento el de ver jugar a este equipo en días como el de este jueves. Decir que se ha visto un Sporting para echarse a llorar puede sonar fuerte; pero es de lo más suave si se compara con los comentarios que cualquiera que se deje caer por las redes sociales, podrá leer en ellas.

En situaciones como esta, lo mejor que le puede pasar al Sporting es que el próximo partido le llegue ya este mismo domingo, por más que su rival, el Racing, que viene justo de ganar su primer partido de la temporada (con una rotunda goleada), vaya a disponer de dos días más para preparar el partido, al haber disputado el suyo el martes. Cosas de La Liga y de sus horarios.

Muy atentos por tanto a lo que pueda producir en este próximo partido, con el Sporting ahora mismo en una a más no poder vulgar decimoquinta posición, solo un punto por encima de los puestos de descenso que marca el Deportivo. Justo es decir también que a tres del Rayo, que es quien por su parte marca el sexto puesto.

La opinión generalizada es que esta plantilla, tiene hombres y nombres para sacarle mayor partido, a poco que se den bien las cosas y que en ocasiones, por qué no, se le ponga también un poco más de 'picante' (llámese ambición) al planteamiento de los partidos.



Post Scriptum: inevitable que haya quienes comiencen a especular con posibles cambios de timón al frente de la nave rojiblanca. Llegados a este punto es prudente recordar que todo lo susceptible de ir a peor, en ocasiones puede efectivamente ir a peor. ¿Tendrá así el Director Deportivo por un casual entre esas hipotéticas especulaciones, también a aquel que volviese al rebaño tras su fugaz paso como entrenador en otros lares no muy lejanos?