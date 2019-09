José Alberto: "No podemos esperar a ir debajo en el marcador para ir por los goles a cara descubierta"

José Alberto profundiza en los motivos de la derrota de Las Palmas y pone la vista en las cuestiones a mejorar y mantener de cara al partido de mañana frente al Racing de Santander en El Molinón.

Derrota en Las Palmas. "Fue un duro palo porque es una derrota y siempre duelen, pero hay que analizar la altura del campeonato en la que estamos, somos un equipo en construcción, que sigue creciendo, el partido del jueves ciertos momentos no fueron buenos, no se puede ocultar ni obviar".



Análisis del último partido. "En Las Palmas el equipo estuvo muy largo en ciertos momentos, pero viendo los datos del partido, y las distancias, el equipo estuvo como en otros partidos. Somos un equipo que tiene capacidad para correr, los puntas pueden ser profundos, que era lo que tratábamos en Las Palmas para encontrar esos espacios, pero nos costó. Pero en los primeros 30 minutos lo conseguimos en varias ocasiones".



Cosas positivas. "Nos hemos dado cuenta de que tanto el otro día en los últimos 20 minutos como en Huesca ya nos sucedió lo mismo: debemos ser un equipo que haga eso mismo desde el minuto 1, sea cual sea el marcador. No en función de un resultado volcarnos hacia al área rival, tenemos que soltarnos más e ir con todo hasta el área rival".



Situaciones a mejorar. "A nivel defensivo somos solidarios, fiables y concedemos poco, pero nos falta más presencia en el área rival. No podemos esperar a ir debajo en el marcador para ir por los goles a cara descubierta".



Rotaciones. "Todavía no me he parado a pensar en el equipo de mañana, me sentaré y valoraré todo bien, para intentar sacar el mejor posible, viendo un poquito cómo están los jugadores después del esfuerzo que hemos tenido, para sacar un equipo competitivo".



¿Mantendrá dos delanteros? "A veces hemos generado muchas ocasiones jugando con un delantero, y en otras no hemos generado todo lo que deberíamos con dos, como en Las Palmas, esa es mi sensación".