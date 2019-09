Los referentes del Sporting a los que alude José Alberto para valorar su estado anímico

Lleva 6 puntos sobre 18 posibles. A José Alberto le afectó la derrota en Las Palmas. Fue crítico y asumió al responsabiliad. En esta ocasión no se escudó en un gol en el descuento como el del Deportivo, que a su juicio empañó la buena imagen de equipo. Ni tampoco en haber jugado con diez jugadores, como ante Girona, Huesca o Rayo. José Alberto se ve fuerte, asume la crítica y alude a históricos del club rojiblanco para comentar cómo se siente tras un inicio irregular de temporada.

¿Cómo se encuentra? "Estoy tranquilo, necesitamos hacer "click" a nuestras cabezas, y soltarnos en ir a buscar el área rival. Las actuaciones que el equipo ha tenido hasta el día de hoy son normales de la altura de temporada en la que estamos. Este es un proyecto que se está construyendo con la máxima ambición y exigencia. Estamos tranquilos, si analizamos fríamente las actuaciones del equipo, se ve que va creciendo".



Runrún de la grada. "Estoy ajeno al run run, no sé de que run run. Estoy tranquilo, me preocupa que el equipo esté bien, confiada en la idea que tenemos. Es la jornada seis, no nos podemos volver locos€



Responsabilidad. "Lo que nos hace bueno a los profesionales son los resultados. Aquí ha sido criticado Preciado o Abelardo, ¿cómo no lo voy a ser yo después de un inicio que puede parecer irregular? La crítica es algo que asumo"