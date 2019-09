José Alberto: "La falta de acierto en el gol nos está penalizado, no matamos el partido"

José Alberto lamentó que de nuevo el Sporting no supiese mantener su ventaja en el marcador. El técnico defendió el buen papel de su equipo durante una hora, y enfatizó en la necesidad de no perdonar tantas ocasiones claras de gol.

Análisis del partido. "El problema es el gol que hemos encajado y no haber cerrado el partido. En el momento que nos empatan es otro partido totalmente diferente, entran prisas y nerviosismo, y las prisas no son buenas. Al final queda una sensación mala del partido, pero hasta el minuto 55 nuestro partido ha sido espectacular, no lo matamos, y el Racing marcó en su primer disparo a puerta. Tenemos que quedarnos con esos 55 en los que hicimos todo y a un nivel altísimo".



¿Problema de atacantes? "Mi trabajo es sacarles rendimiento para que de para estar arriba. He visto al Sporting más reconocible, al que quiero. Tuvimos ocasiones de todos los colores, y un juego muy bueno. Me gustó la conexión. Nadie se esperaba que el Racing se podía llevar un punto, pero es fútbol".



Manu García, mediapunta. "Manu García es importante que participe lo más cerca posible del área, pero que esté también cerca del juego. Es un jugador diferente y de calidad. Lo hemos encontrado en una zona avanzada, pero ha jugado casi en la misma posición que otras veces. Pero esta vez ha aparecido más. Nos ha ayudado. Traver ha hecho un gran partido hasta que le ha durado la gasolina".



Revolución en el once. "No teníamos otra alternativa, Unai Medina tenía unas molestias, tenemos mucha confianza en todo el mundo. Carlos Cordero venía trabajando bien, ha hecho un buen partido".

Problema en El Molinón. "La falta de acierto en el gol nos está penalizando. Contra el Deportivo nos pasó lo mismo. Pero veo un Sporting en casa de mucho nivel. Si las condiciones hubiesen sido normales, el resultado hubiese sido abultado al descanso y nadie se hubiera asustado. El gol nos ha hecho daño, empiezan las prisas, te das cuenta que deberías ir con una diferencia grande en el marcador".