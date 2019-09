José Alberto "Estamos construyendo algo potente, y eso lleva tiempo"

"Estamos construyendo algo potente, y eso lleva tiempo". El mensaje que ayer dejó en rueda de prensa José Alberto no fue casual. Vino a decir, a las claras, que entrenador y plantilla están unidos y que creen a ciegas en este proyecto. Aun cuando los resultados no estén saliendo -una victoria en siete partidos- y el runrún comience a sonar en la grada, el equipo, de puertas a dentro, sigue con la misma ilusión con la que comenzó la temporada y con la conciencia tranquila de que las cosas se están haciendo bien y las victorias llegarán. Una unión cierta, real, no impostada, basada en un equipo cuya espina dorsal está hecha en Mareo.

"Los buenos resultados son los que dan confianza en la idea, mientras que los malos hacen que la gente dude", asume el técnico rojiblanco que, no obstante, remarca que "al equipo lo veo tranquilo, creciendo, con ganas de conseguir victorias para que todo el mundo esté tranquilo" y haciendo especial hincapié en que "el equipo cree mucho en la idea que se está trabajando".

Con todo, José Alberto entiende que "las sensaciones desde dentro es que el equipo ha merecido mucho más de lo que ha conseguido". Unas victorias que no están llegando debido a "detalles que nos penalizan". Por ello, explicita el entrenador sportinguista, "cuando cuidemos esos detalles, vamos a encadenar muchas victorias y ser un equipo muy difícil de batir".

No obstante, el técnico ovetense no es ajeno a los comentarios que, desde ciertos sectores del sportinguismo, van ganando fuerza. "Cuando los resultados no son los que esperamos siempre va a haber discusión y estaremos en el ojo del huracán", pero enfatizando que "el equipo está como siempre, no hay nerviosismo". Sin embargo, deja claro que "nosotros sabemos qué hacemos bien y qué mal, pero la autocrítica la hacemos dentro".

Y es que, remarca el entrenador en un mensaje asumido por el vestuario, "la categoría está incluso más igualada que otros años, pero hacemos lo más difícil, que es ponernos por delante, pero el rival con nada nos mata y a nosotros nos cuesta mucho hacer gol".

La lectura, no obstante, es positiva para el entrenador del Sporting. "Hemos encontrado el camino. El domingo vimos al Sporting que todos queremos ver. Ahora hay que alargar esos 65 minutos lo más posible".

Pero, además, en el seno del cuerpo técnico hay un cambio de mentalidad. "Nos hemos dado cuenta de que no debemos especular y ver qué hace el rival. Tenemos que ser nosotros mismos, un equipo reconocible, que recupera y es vertical, va a portería. Tenemos que salir a por el partido desde el minuto uno".

José Alberto también quiso echar un capote a Uros Djurdjevic, después de que el pasado encuentro marrase media docena de ocasiones que alejaron el triunfo local. "Después del partido estaba muy fastidiado, es consciente de las que tuvo y no materializó. Sabe que si llega a tener acierto, hubiéramos ganado holgadamente", pero deja claro que "es una cuestión de todos, no de Djuka. Si hubiéramos cuidado ciertos detalles hubiéramos ganado y no habría tantas críticas". Con todo, reitera que "estoy seguro de que Djuka y Álvaro van a hacer muchos goles. Tenemos que estar tranquilos y arroparlos en los momentos en los que no tengan acierto".

Respecto al Málaga, valoró su buen juego por banda, su fortaleza en el centro del campo, la llegada desde segunda línea y que son jugadores "con mucha experiencia ya que muchos jugaron en Primera".