José Alberto: "El club me transmite confianza y que sea yo mismo, porque los resultados llegarán"

José Alberto defiende su trabajo y se muestra fuerte cuando quizás atraviesa su peor momento desde que es entrenador del Sporting. El técnico rojiblanco analiza sus sensaciones, transmite la confianza que le llega desde el Consejo de Administración y cuenta cuál es el estado de ánimo del vestuario.

¿Cómo se encuentra? "Estoy bien, porque los jugadores los veo muy mentalizados, tranquilos y concienciados de que estamos trabajando bien. Pero conscientes de que hemos cometido errores y que todos debemos mejorar nuestro rendimiento. Esto se corrige con resultados".



¿Ha cambiado? "Sigo siendo la misma persona que hace un año, el mismo de siempre, pero con mucha experiencia y vivencias, y me considero bastante mejor entrenador que hace un año. Cambian los resultados, leía una entrevista a Antonio Conte, y decía que las entrevistas son como una muerte, que duran dos días por el luto. Tengo muchísimas ganas de conseguir victorias y dar alegrías a nuestro club y gente. Estamos trabajando al máximo para poder conseguir esas victorias. Entiendo la crítica, que los resultados forman parte del fútbol. Si llevásemos 12 puntos en lugar de 8, nadie hablaría de estas cosas, con el mismo juego. Estoy tranquilo, trabajando e intentando mejorar al equipo cada semana".

Dudas entre la afición. "Entiendo cualquier cosa que la gente piense, los resultados están ahí. A mi nadie me ha regalado nada, he llegado aquí con mucha dedicación, y solo puedo aportar trabajo y más trabajo, para corregir los errores que nos han penalizado para conseguir victorias"



Confianza desde el Consejo. "En el club me transmiten máxima confianza, y apoyo total, que sea yo mismo porque los resultados llegarán. Creo que ser alguien de casa te dan cosas diferentes y una exigencia mayor. Quiero lo mejor para el Sporting. Si al final alguien quiere que esto salga bien soy yo. A mi no me da igual lo que le pase al club, como si fuese de fuera, porque ser de casa da mucha más reponsabilidad".

Autocrítica. "Dentro sabemos lo que estamos haciendo mal. Exteriorizarlo a veces penaliza. Soy una persona positiva por naturaleza, soy humilde, y eso en ocasiones también penaliza. Dentro del vestuario la autocrítica es máxima. Sabemos los errores que hemos cometido, y estamos trabajando muy fuerte para cuidar esas cosas, y que los resultados lleguen".