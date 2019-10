Mariño: "Espero que con el entrenador no pase lo de los últimos dos años"

Diego Mariño da la cara tras el desastre visto en Fuenlabrada. El guardameta del Sporting, uno de los capitanes del equipo, reconoce la preocupación de la plantilla y asume la necesidad de dar un paso al frente fuera de casa, pero pide calma. Es por ello que invita a hacer un análisis más equilibrado tras una semana en la que el conjunto rojiblanco ha sido capaz de lo mejor y de lo peor. También se alinea junto a José Alberto. Él ya sabe lo que es un cambio de entrenador en el Sporting en pleno mes de noviembre. Lo vivió con Paco Herrera y con Rubén Baraja.

¿Les preocupa la mala imagen fuera?

Nos preocupa más la segunda parte que hicimos. Nos está costando llevar la imagen de EL MOlinón a fuera. Es nuestra mayor preocupación conseguir esa regularidad. Tratar de hacer lo mismo y no esas dos caras. Es la preocupación más allá de pensar en la tabla o en las distancias.

Si conseguimos ser los mismos, todos será más fácil. Sobre todo, de competir fuera de casa y dar una mejor imagen.

¿Es similar al año pasado?

Se puede comparar con el año pasado, pero es totalmente diferente. Hay muchos jugadores diferentes y la sensación es diferente. Ya ni me acuerdo de si estábamos bien o mal en casa. Es absurdo comparar el año pasado con éste.

Perdimos un poco el control, el orden que habíamos tenido en la primera parte. El equipo se partió, dejamos de estar juntos. A ellos, con más corazón que fútbol, con subir un poco en la presión y la intensidad, les bastó. La primera parte, estando más o menos finos, lo teníamos controlado. Llevábamos el peso del partido.

¿Cómo analiza las causas?

A partir del minuto 60 el equipo estaba un poco cansado, pero no es una excusa, aunque sea una realidad.

Nuestra idea es la misma en casa y fuera. Aquí lo conseguimos y fuera nos cuesta. Nosotros también nos lo preguntamos. Para estar arriba se necesita regularidad. Cuantos antes hay que ser fiables. Ahora las brechas no son grandes, pero en cinco o seis jornadas puede ser preocupante. Estamos a tiempo, pero tenemos que encontrar esa regularidad.

¿Entiende las críticas?

Tiene que haber un término medio. Ni el jueves ya teníamos que echar las campanas al vuelo, esto va pa arriba y somos los mejores del mundo, y ahora todo es un desastre. Hay que mantener la calma. Nosotros también queremos ver el Sporting del jueves, pero no es fácil. No estamos entre los seis favoritos, y creo que tenemos muy buen equipo para dar mucho más. Tenemos ilusión, pero en el momento en el que dejemos de pelear y perdamos la humildad, el fútbol y la segunda te da una torta de realidad.

¿Qué les ha dicho el entrenador?

Hemos estado hablando del partido de ayer. Del bajón a partir del minuto 60. Analizar el partido en global.

¿Es importante la ausencia de Manu García ante el Fuenlabrada?

Cualquier baja. Los buenos siempre se notan. Manu es uno de nuestros jugadores importantes. Seguro que habrá otro compañero de demostrar que también se puede contar con él. Tenemos una plantilla muy equilibrada. La falta de alguien importante. Esperamos que se note lo menos posible.

¿Cómo vio el penalti pitado a Babin?

En el partido no vi nada. El árbitro tampoco había visto nada, le avisan del VAR. Nadie vio nada. El que está en la televisión vio un pisotón. No interviene en la jugada y el balón no iba hacia ese jugador. Fue algo involuntario. No se puede pitar penalti por eso. Partiendo de la base de que el fútbol es un deporte de contacto, en la televisión, a cámara lenta, habrá mil contactos.

¿Teme que se repita con el entrenador lo mismo que en los últimos dos años?

Espero que enderecemos el rumbo. Que todo vaya bien. No es bueno estos cambios tan pronto. Nosotros estamos a muerte con el entrenador. Lo está demostrando. En casa estamos haciendo muy buenos partidos. Fuera no estamos mostrando el nivel. Espero que no pase. Estamos haciendo algo que puede ser muy grande. Espero que no pase y sea porque consigamos que todo funcione y podamos y poco a poco hacia arriba.