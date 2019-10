Las peñas reclaman más "paciencia" con José Alberto que con Torrecilla

"Estoy convencido de que José Alberto acabará la temporada". Miguel Torrecilla, en su entrevista en LA NUEVA ESPAÑA, mostró su apoyo a José Alberto, pese a que los resultados aún no han acompañado, y mostró su disposición a no tener que efectuar un cambio de técnico a la mitad de curso, como sucedió las dos últimas campañas. Una declaración de intenciones que comparte la afición rojiblanca, que espera que ese respaldo sea real. "El tiempo dirá hasta dónde llega ese intento de estabilidad del proyecto tanto con jugadores como entrenador, que era algo que se demandaba", comentó Adrián Núñez, presidente de Unipes. "Aunque de José Alberto casi todos tenemos quejas sobre aspectos concretos, el equipo ha demostrado que tiene juego dentro, y que todavía puede alcanzar la regularidad y actitud deseada", subrayó. Una idea parecida a la que manifiesta Jorge Guerrero, su homólogo en la Federación de Peñas Sportinguistas: "José Alberto ilusionó a todo el sportinguismo, lo reclamamos en su momento, y ahora que tenemos un proyecto con jugadores y entrenador de la casa, tendríamos que tener más paciencia, y se debe apostar por un proyecto más a largo plazo".

Ayer en Mareo, en la tertulia de los miembros del sanedrín, que acuden todos los días a la escuela rojiblanca, Torrecilla era el centro de los comentarios. "Lleva dando dos años mensajes equivocados, y el mismo reconoce que lo hizo mal. De Torrecilla no me fío para nada", desgranó Óscar Fueyo, que habló sobre su posible continuidad en el club: "Más a gusto que aquí no lo va encontrar en ningún lado. Solo triunfó un año en el Celta, salió más del Celta, pero aquí es el 'gallu' de la quintana, y no me extraña que se quiera quedar. Su continuidad dependerá de los resultados, pero a lo mejor acaba teniendo que marchar él antes que el entrenador".

Argelio Cernuda, por su parte, no tuvo una visión tan pesimista sobre su actuación en el club. "La parte económica la está resolviendo muy bien, ningún director deportivo consiguió tanto dinero en traspasos. Pero en lo deportivo falla", dijo antes de reflexionar sobre el papel de José Alberto: "La solución no es cambiar el entrenador, ya se vio las dos últimas temporadas. Hay que darle confianza a José Alberto, salvo que te metas muy abajo y se vea que no se sale".

En las peñas sí que existió un tono crítico con el director deportivo rojiblanco. "Parece que Torrecilla nos empieza a hablar de que se ha creado un proyecto a medio plazo, no para ascender este año, si no para el año que viene, o tal vez el siguiente", comentó con resignación Xuacu Rodríguez, presidente de la peña Sentimiento Rojiblanco. "El problema es que el Sporting no puede ir a los partidos teniendo miedo de los rivales. Nos prometieron un equipo valiente, y no lo somos", subrayó.

Herminio Martín, de la peña Nunca Caminarás Solo, no compartió el respaldo a José Alberto efectuado por Torrecilla. "Lo veo normal porque ambos son cómplices de los malos resultados. Sigo manteniendo lo que pensaba hace unas semanas: mucho músico pedido por José Alberto, pero pica batuta. Esto no suena a nada ni criterio ni sistema de juego", señaló el presidente de esta agrupación de aficionados, quien tampoco ve con buenos ojos que Torrecilla pueda seguir en el Sporting: "Me parece lamentable que una temporada que acaba de comenzar y que según ellos estamos en rodaje todavía, este preparando la siguiente".