Javi Fuego: "Si alguien conoce otra forma distinta al trabajo para salir de esto, que lo patente"

Javi Fuego analiza la dura situación que atraviesa el Sporting. El centrocampista, pese a no ser un capitán, da la cara, pide unión y trabajo, y respalda a José Alberto.

- Sentimiento del vestuario. "Está claro que el inicio no ha sido el esperado por nuestra parte, y toca reaccionar. Está claro, que tanto dentro del vestuario, como la afición, buscamos una reacción del equipo. Estamos entrenando más que nunca, poniendo los cinco sentidos, e intentando preparar el partido de la mejor manera posible".

¿Cómo se revierte la situación? "He vivido situaciones de estas, y de la mejor forma que se sale de esto es trabajando. No podemos abandonar. Si alguien conoce otra forma distinta que no sea trabajo, espero que la patente para el mundo del fútbol. Hemos trabajado mucho, no nos ha dado, tendremos que cambiar ciertas cosas, llegar a un nivel mental más alto de preparación. El equipo se esfuerza y lucha, pero no salen las cosas. Y hay que cambiar la dinámica. Cada semana tenemos una oportunidad para cambiarlo".

Mensaje repetitivo. "Supongo que la gente estará cansada de oírnos decir que hay que trabajar. Pero hay que dar la cara. Y aquí estamos para eso".

¿Se arrepiente de haber vuelto? "Mi decisión la tomé con corazón y cabeza. He vivido muchas situaciones a lo largo del fútbol. A estas alturas, cada partido con el Sporting es un regalo y un reto. Sigo con la ilusión intacta".

¿Algún ejemplo para sacarlo adelante? "No hemos hablado de situaciones personales individuales. Todos hemos vivido situaciones y sabemos de qué va esto. Es una situación complicada, estamos en una situación complicada difícil de asumir, y tenemos que revertirla".

Carácter. "A mi me da igual que me acusen de falta de carácter si sé que lo tengo. A cada persona le pueden afectar las cosas de una manera, si uno tiene la personalidad clara y sabe que es, hay palabras que no le pueden afectar".

¿Falta carácter? "No".

Posible cambio de entrenador. "Forma parte del fútbol, lo sabe él, que el futbol son resultados y dinámicas, que en determinados casos te llevan a una destitución y en otros a una renovación. Los que estamos en esto sabemos que pueden ocurrir estas cosas. está fuerte, lo he visto entrenando como siempre, apretando al equipo. El vestuario ha manifestado muchísimas veces, que le ha tocado, lo único que queda es hablar con resultados".

Próximos partidos complicados. "Me fijo en el partido de Elche, en preparar bien el partido, llegar en las mejores condiciones para intentar ganar. la Segunda es muy igualada, y cada partido es una historia diferente más allá de la clasificación. Me fijo solamente en nosotros, tenemos que prepararnos bien a nivel físico y mental".

Estado personal. "Fisicamente me encuentro bien, está claro que las cosas a nivel colectivo no están saliendo. El nivel colectivo es la suma de los niveles individuales. Si el nivel colectivo no es bueno, cada uno tenemos que asumir que nuestro nivel individual debe mejorar".