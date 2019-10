José Alberto: "No pienso en que vaya a jugarme el puesto en Elche"

"El rendimiento dista mucho del potencial de la plantilla, pero estamos en el camino". José Alberto López resiste. El entrenador del Sporting defiende el trabajo realizado en medio de las críticas por una situación que ha llevado a que su futuro pueda depender del encuentro de mañana, ante el Elche. "No pienso en jugarme el puesto. No puedo hacerlo. Me baso en trabajar, en lo que está en mi mano", apunta. El técnico no es ajeno a que haya quien piense en que debe dar un paso a un lado. "Incluso amigos me lo han trasladado. Es mi primera experiencia profesional, pero llevo dirigidos muchos más partidos que otros entrenadores de esta categoría. Y el fútbol es fútbol, en Segunda División y en Primera benjamín. Soluciones tenemos, siempre. El tema es detectar errores. Y los hemos detectado", concluye.

"No miro la clasificación. Sé que estamos a un punto del descenso porque me lo decís", desliza José Alberto, en un intento de huir de los argumentos resultadistas para reforzar su pensamiento, el de mirar al proyecto. "La realidad es que estamos con un mundo por delante. Con un proyecto que para mí no tiene ninguna duda. Ahora mismo en cuanto a números estamos lejos, es evidente, pero a la vez, el proyecto, la plantilla y el nivel del equipo es el correcto", subraya. Y es que insiste en que "entiendo lo que puede pensar la gente tras los últimos dos partidos, pero este equipo sigue siendo el mismo que ganó al Almería. Creo en el equipo, los jugadores, el cuerpo técnico? En todo el mundo. Sigo con la misma fuerza e ilusión del primer día".

"Es evidente que estamos preocupados. El nivel de este equipo, de este club, de esta afición, es mucho más alto", apunta el entrenador rojiblanco, que reconoce haber mantenido reuniones con el consejo de administración del Sporting y con el director deportivo durante los últimos días. "Como todas las semanas", apostilla dejando claro que le han mostrado su confianza.

José Alberto también responde a la polémica sobre las palabras de Torrecilla afirmando que a la plantilla le falta carácter. "La plantilla tiene carácter. Hay muchos jugadores que tienen mucha capacidad de liderazgo, pero siempre hablamos de carácter y de la cantera cuando el equipo pierde", detalla. Lo dice antes de añadir que todo está solucionado entre el vestuario y la dirección deportiva y que no hubo ningún problema. "La comunicación entre todos los estamentos es fluida y todo está claro. Se puede decir de puertas para afuera, pero de puertas para adentro mucho más. Las cosas están claras allá dentro", concluye en relación al vestuario.

El entrenador del Sporting asume estar en el foco. "Cuando un equipo no consigue resultados, lógicamente las críticas siempre van hacia el entrenador. Soy el responsable máximo y cuando los resultados no se consiguen es lógico que las miradas se centren en el entrenador. No puedo recriminar nada a nadie", explica. Confía en que todo sea fruto de una mala dinámica. "Un resultado, hacer o no un gol, la ineficacia, ciertos errores... Eso no puede generar una situación de desconfianza. Es muy difícil analizar qué nos ha pasado después del primer gol ante el Alcorcón. Hay que ganar para salir de esta racha negativa. Lo importante ahora es conseguir resultados, no el juego. Eso ya vendrá después", señala, renunciando a una de las máximas durante el inicio de esta campaña. "Hay que recuperar al Sporting que hemos visto en las primeras jornadas y no el de las últimas", insiste el técnico rojiblanco, quien insiste en su confianza en darle la vuelta a esta racha. "Situaciones malas las hay en el fútbol y en la vida. Ante ello hay dos posibilidades: rendirte o trabajar. Soy peleón. Superar estas situaciones te hace más fuerte y pienso que vamos a salir fortalecidos de esta", concluye.