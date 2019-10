Manu García: "Solo pienso en el Zaragoza, no en si me perderé el derbi para ir con la Selección"

Manu García: "Solo pienso en el Zaragoza, no en si me perderé el derbi para ir con la Selección"

Manu García recibió el premio de Mahou al mejor jugador del Sporting durante el pasado mes de septiembre. El mediapunta recibió el reconocimiento tras haber marcado en Elche un decisivo gol, que supuso los tres puntos para los rojiblancos.

Premio. "Agradecido a la gente por las votaciones, al final no deja de ser algo que no tiene mucha importancia".

Gol y puntos. "Estoy contento, sobretodo por el equipo, fueron unas semanas difíciles. Estoy feliz por el equipo, después del trabajo, de una semana dura, conseguir los tres puntos y hacer gol".

¿Hay Manudependencia? "No se puede hablar de eso, el equipo ha demostrado que es sólido atrás y genera en todas partes. En Elche se demostró bastante, fue espectacular, un partido muy serio fuera".

Igualdad. "La categoría es complicada, es difícil ganar un partido, la Liga es muy competida y dura, y se está notando en todos los partidos, se va viendo que el equipo va tirando".

¿Salvó a José Alberto? Sé que se ha hablado, pero no creo que fuese así. Todo el equipo teníamos claro que el equipo estaba con él. En un partido clave, todos lo dimos todo, y dejamos claro que el equipo quiere seguir adelante".

Se puede perder el derbi si vuelve con la sub-21. "No lo pienso, ahora mismo en la cabeza la tengo en el Zaragoza, será una cosa que llegará en su momento".

¿Ha planteado la situación? "No tengo ni idea, no está la cabeza en eso todavía, es algo lejano, no podemos meter mucho las narices en ello. Después ya se verá"

Estado de ánimo. "Estamos parecido a como estábamos. fue una semana difícil, ni después de Alcorcón éramos tan malos ni ahora buenos. La semana de trabajo fue espectacular, seguimos centrados, nada de alegrías de más, a seguir, y hacernos fuertes en El Molinón".

El Zaragoza llega tocado. "Rival perfecto no hay en esta Liga, a veces es mucho más difícil un equipo que viene tocado y herido, que puede ser sacar su mejor versión. Va a ser un partido competido como todos en esta Liga".

Cansancio. "Llegué al partido con pocos entrenamientos, horas de viaje, descanso irregular, y lo noté. El tema físico lo empecé a notar a partir del minuto 60, pero es normal".

Acción del gol. "Vi que tenia opciones de ponerla atrás, pero es típica jugada que igual la pones atrás y es una acción desapercibida. En cuanto recibo miro portería, pienso ponerla arriba, y después entra".