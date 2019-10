Isma Cerro: "Ser titular en El Molinón es el sueño de todo sportinguista"

"No sé si mañana volveré a ser titular en El Molinón. La ilusión la tengo. Es un opción, pero no se sabe si entraré todavía en la lista de convocados". Isma Cerro cuenta las horas para el partido ante el Zaragoza, el que puede suponer su estreno esta campaña en el municipal gijonés saltando de inicio. "Tengo ilusión y ganas. Volver a jugar de titular en el Templo es lo máximo para un sportinguista", sentencia. El Sporting tiene la oportunidad de enlazar dos victorias consecutivas seis meses después y hacer buena su reacción en Elche. "No nos ponemos ninguna presión. Cada partido es un mundo. Nos enfrentamos a un rival muy duro. Vamos a ganar y a poner todo para llevarnos los tres puntos", subraya el cacereño.

"La Segunda es una Liga muy competitiva. Pierdes por detalles. Ellos van a salir a moder", dice Isma Cerro sobre el Zaragoza. "Destacaría su ataque y su centro del campo. Tienen mucha posesión. Hay que intentar pararles y aprovechar lo que tengamos nosotros", apunta. El rojiblanco admite sentirse cómodo actuando junto al doble pivote formado por Javi Fuego y Cristian Salvador. "Ofrecen más ayudas cuando sube el extremo, pero fue el primer partido que jugué de titular y tampoco sé decirte (lo que sucede con otros). Me sentí bien con ellos", subraya. Por último, muestra su satisfacción por ver cómo compañeros como él, que dieron el salto desde el filial la pasada campaña, se están haciendo un sitio. "Se trabaja cada semana para intentar jugar. Que lleguen las oportundiades es fruto del trabajo de cada semana. Eso finalmente se nota", concluye.