José Alberto: "Volveremos a ser un Sporting fuerte y fiable"

"Sabéis que siempre nos centramos en lo inmediato. Afrontamos cada partido para intentar ganarlo". José Alberto aspira a convertir el duelo ante el Zaragoza en una dinámica positiva de resultados que traiga la segunda victoria consecutiva por primera vez esta temporada. "Nos da confianza y seguridad hacerlo ante nuestra gente", comenta en referencia a la vuelta a El Molinón, donde el equipo cayó ante el Alcorcón en su anterior aparición, recibiendo tres goles en la primera parte. "Este campeonato es el de la regularidad y en casa queremos ser un equipo fuerte y fiable. Hasta ese día lo habíamos sido. Volveremos a serlo. Eso nos dará confianza", subraya el entrenador de Sporting.

"El Zaragoza empezó muy bien. Es un histórico, como nosotros. Nos lo va a poner difícil", alerta el técnico rojiblanco pese a la mala racha de los maños, que han sumado 6 puntos de los últimos 21. "Estamos en un buen momento. Tenemos que ser serios y conseguir esa identidad de ser un equipo aguerrido, competitivo y vertical", destaca en cuanto a la filosofía que debe mostrar el Sporting sobre el terreno de juego y que, por momentos, recuerda haberse desarrollado ante el Elche."Encontramos equilibrio, contundencia y buen balance ofensivo", desliza sobre la influencia del doble pivote formado por Javi Fuego y Cristian.

La propuesta de ser verticales no contradice, para el técnico, la demanda de tener más el balón que, hace semanas, recalcaba. "Lo que es importante es que el equipo interprete los momentos. El otro día hemos sido verticales, pero también hubo momentos de posesiones largas. A mí me gustan las transiciones y situaciones de ataques rápidos. En función de la elección de unos jugadores u otros podemos jugar asociativo o vertical", destaca.

José Alberto piensa en repetir el equipo que viene de lograr la primera victoria fuera, pero no quiere dar pistas. "Siempre hay posibilidades de que entre gente. Hay que ver también al rival que tendrás enfrente", señala. Una reflexión que matiza cuando se le cuestiona si la posibilidad de que el Zaragoza cambie de sistema varía sus planes. "Tenemos un plan propio, independientemente de lo que haga el rival. Tenemos una idea clara", sentencia. El once del Martínez Valero fue el que de una media de edad más alta de toda la temporada. "Desconoía ese dato. No miro el DNI, miro el rendimiento", resuelve el entrenador.

El Sporting abrirá mañana ante el Zaragoza una exigente fase del calendario que le enfrentará después ante el líder, el Cádiz, para continuar ante el Numancia en casa y visitando al Oviedo en el Tartiere. "Sólo pienso en el siguiente partido, en ser un equipo reconocible", concluye José Alberto.