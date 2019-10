José Alberto, entrenador del Sporting: "Es un reto ser los primeros en ganar en el Carranza"

"Es un reto y una oportunidad ser los primeros que conseguimos los tres puntos en el Carranza". José Alberto López, entrenador del Sporting, quiere la tercera victoria consecutiva. Y la quiere ante el líder de la categoría en el único campo donde ningún visitante ha ganado todavía en Segunda División. "Vamos con la ilusión de ganar", subraya el entrenador antes de destacar que el cuadro amarillo, que aventaja en ocho puntos al segundo clasificado, "está a un nivel superior al resto". No descubre quién ocupará la baja del lesionado Babin ya que "todavía no lo he decidido" y pide una mayor atención arbitral a las continuas faltas a las que es sometido Manu García.

"La baja de Babin es importante, pero tenemos mucha confianza en los otros tres centrales disponibles en la plantilla", apunta José Alberto sobre Valiente, Borja López y Cordero. No sabe cuándo volverá el internacional por Martinica, ya que "no se le ha sometido todavía a pruebas", pero invita a pensar en positivo ante la ausencia del único defensa que lo había jugado todo. "El año pasado, la racha buena que cogimos tras ganar en Soria fue sin Babin. El equipo tiene que estar por encima de cualquier individualidad", subraya.

Cordero sustituyó a Babin en los últimos minutos del duelo ante Zaragoza. El extremeño había dejado en la grada a Borja López, titular en el inicio de Liga y recambio habitual en el eje de la zaga. "Cordero estuvo en el banquillo el otro día porque puede ocupar dos puestos (central y lateral) y eso nos permitía tener otras opciones ofensivas. Estoy contento con Borja y no tengo dudas de que nos dará muchas cosas", explica el técnico.

"Tenemos desarrollado un plan de partido que esperamos que se pueda dar como queremos. Es un buen momento porque hemos conseguido dos resultados que dan tranquilidad, confianza y seguridad al equipo. Vamos con la ilusión de intentar conseguir otra victoria", dice José Alberto del duelo de mañana. "El Cádiz es un equipo de los más eficaces de la Liga y de los que menos perdona los errores de los rivales. Tenemos que minimizar los errores, no perder balones en zonas de riesgo, y a partir de ahí. Sus transiciones defensa-ataque son muy rápidas. No necesita el balón para ganar pero tiene el control de los partidos. Necesitamos estar muy concentrados y ser muy agresivos, con el balón y sin él. Que seamos capaces de ser verticales", sentencia.

Nadie es ajeno que los planes de partido del Sporting pasan por un nombre, Manu García. "La jugada que hizo en el primer gol ante el Zaragoza fue una obra de arte", reconoce José Alberto, que tras tantos elogios dice ver al futbolista "tranquilo, como siempre. Sabiendo lo que tiene que hacer. Su juego es el que tiene que dar de hablar. Hay que ser conscientes de que él tiene 20 o 21 años y estamos en una categoría dura". Es ahí donde sale a defenderle. "Es muy difícil encontrar jugadores con desequilibrio y Manu lo tiene. Tan de moda que está de moda proteger a la gente con talento, creo que se debería mirar un poco más la cantidad de faltas que le hacen y las pocas veces que se castiga a los rivales", desliza.

José Alberto también saca la cara por Djuka, desesperado la pasada jornada ante su falta de acierto. "Entiendo que la gente quiera que haga goles, nosotros también, pero un delantero es más que eso. Nos da muchas cosas. La pared que hizo en el primer gol fue de muchísimo nivel", apunta en referencia al duelo de la pasada jornada. Y prosigue. "Estoy muy contento con los dos delanteros que tenemos. La mayoría de equipos de la categoría tienen tres o cuatro. Nosotros, de manera específica, dos. Son muy buenos. En esa competencia tienen que dar muchos puntos no solo con goles, también con trabajo", concluye. Por último, insiste en la búsqueda de tres aspectos que, para él, deben marcar la filosofía del equipo. "Tenemos que ser un Sporting reconocible, serio y fiable", concluye.