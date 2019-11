Marc Valiente: "Hay que proteger a jugadores como Manu García, porque sino valdrá todo y no puede ser"

Marc Valiente no se entrenó esta mañana en Mareo junto al resto de sus compañeros por precaución. No obstante el central confía en trabajar ya mañana con el grupo y estar disponible para jugar el sábado ante el Numancia. "No entrené por precaución, solo tengo unas pequeñas molestias. Tenemos una semana larga para preparar el partido, en principio mañana estaré en el campo ya", explica el defensa rojiblanco.

Ambiente. "Tenemos que pensar las buenas sensaciones que dejamos en casa, será un partido totalmente distinto, el Molinón tiene que ser un sitio difícil para el rival".

Riesgo de perderse el derbi los dos centrales. "Solo pensamos en el Numancia, está claro que lo de las tarjetas nos tienen que preocupar. Tenemos que jugar con la misma intensidad, solo nos interesa eso. Es lo único que tenemos que pensar".

¿Es difícil olvidarse del derbi? "El mister lo sabe, pero todos los sabemos, que el único partido que hay en nuestras cabezas es el del sábado. No sirve de nada ganar el derbi y perder el resto de los partidos".

¿Qué le pareció la tarjeta que vio en Cádiz? "Está claro que no toco al rival, cuando ve que se le va a escapar la pelota se deja caer, para mi no es ni mi falta. De las 4 tarjetas que tengo como mucho me merezco una, es la dinámica que tengo con mis tarjetas. Pero los árbitros son los que marcan el baremo".

Posible recurso. "En este caso es difícil, no sé si se va a recurrir, sigo manteniendo que no es ni falta".

Más goles de los defensas que los delanteros. "Los goles de los delanteros llegarán, estoy convencido. Están trabajando muy bien los entrenamientos. Una vez entren las ocasiones, tanto a Djuka como a Álvaro, cambiarán la dinámica".

Volver a dejar la portería a cero. "Si encajas pocos goles en la categoría te llevaras muchos partidos. En Cádiz el penalti no era, y podían haber sido menos. Antes de ese partido la portería a cero nos dio dos victorias, solidez al equipo, y eso es importante. Es algo que no podemos descuidar y que hay que darle importancia, a la portería a cero, porque nos podremos llevar muchos partidos así".

Balance primer tercio de Liga. "Hay mucha igualdad los últimos años. Por méritos deberíamos tener más. Llevamos 17 puntos, son los que son, y si queremos estar arriba, necesitaríamos tener más. Esto no es como empieza, sino como acaba".

Partidos en El Molinón. "Hay que intentar hacernos fuerte en casa, pero tener paciencia, y saber que si seguimos esta línea llegarán más victorias"

Faltas a Manu. "Manu es un jugador diferencial. Ahora se estudia mucho al rival, y es normal que le tengan una especial atención. A los jugadores así se les hay que proteger. Hay faltas que pueden pasar en el futbol, pero otras no se entienden, como un codazo que es roja directa. Y no es porque sea Manu, hay que proteger a estos jugadores, porque sino valdrá todo y eso no puede ser".