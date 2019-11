Manu García: "¿La crisis del Oviedo? Tenemos suficiente con lo nuestro"

"A ver qué pasa. Ya veremos". Manu García regatea la doble sensación que provocará verle este mañana entre la lista de convocados de la selección española sub-21. Por un lado, el orgullo de figurar entre los elegidos. Por otro, la confirmación de que, si finalmente es citado, será baja para el derbi asturiano. "He podido ver casi todos los derbis en los últimos dos años. El anterior, en Oviedo, lo vi en el Tartiere. Lo viví como un aficionado más y eso que no estaba en la grada sportinguista. Esperemos que pueda llegar a verlo desde el campo. Sería bonito jugarlo", reconoce el rojiblanco.

"Cualquier cosa puede pasar. No lo sé y no lo estoy pensando mucho", insiste Manu cuando se le vuelve a preguntar por la sub-21. Se mantiene al margen como también lo hace con las cuestiones sobre la crisis que vive el Oviedo tras la dimisión de Michu. "Ya tenemos suficiente con lo que nos pasa a nosotros", recuerda el rojiblanco, premio al jugador "cinco estrellas" del mes de octubre, entregado por Mahou. "Estoy muy contento y agradecido a la gente, pero lo importante es el equipo", apunta.

Manu asegura que el vestuario sigue dolido por la derrota en el Carranza. "Estamos un poco enrabietados y con ganas de que llegue el partido cuanto antes. Una vez terminado el partido en Cádiz, en nuestra cabeza solo estaba volver a ganar en casa, volver a hacernos fuertes en El Molinón", subraya. Él es uno seis jugadores advertidos de sanción antes del derbi. Creo que esto no influirá en el duelo ante el Numancia. "Los partidos de casa son muy importantes y no se puede pensar en si tienes cuatro amarillas. Si tienes que hacer una falta para cortar una acción de juego, la haces. Nadie tiene que cortarse", sentencia.

El centrocampista del Sporting, que dice sentirse "cómodo" en la mediapunta, considera importante que "recuperemos la regularidad cuanto antes. Hay que hacer más goles en casi todos los partidos y, a partir de ahí, vendrán las victorias". En cuanto al rival, piensa que "el Numancia es un equipo que está haciendo una buena temporada y vendrá con ganas de hacer tres puntos. Tenemos que hacer el juego que veníamos haciendo semanas atrás y volver a ilusionar a la gente".