José Alberto: "No se puede llevar encorsetada a la afición, ni en Gijón ni en Oviedo"

-¿Cómo se prepara el derbi?

-Trabajamos todas las semanas para llevar a cabo los planes de partido. La semana ha sido como otra. Intentando alejar al equipo de la presión que suelen llevar estos partidos. Así lo hicimos el año pasado, nos fue bien, y espero que también se repita.

-¿Cómo está Babin?

-Babin está en buenas condiciones. No ha sido mucho la lesión. Lleva ya bastantes sesiones. La recuperación llevó los plazos normales. No hemos forzado. Si hubiera sido la semana pasada, igual hubiéramos forzado.

-Berjón es baja.

-Tendrán otro jugador que lo sustituya. Las plantillas están capacitadas para encontrar un sustituto.

-¿Es más difícil suceder a Manu García?

-La jugada es muy similar a la que hizo con nosotros el día de Zaragoza. Es una baja importante, pero un equipo tiene que estar por encima de las individualidades.

-¿Qué le parece que no haya afición del Sporting en el Tartiere?

-La situación, independientemente de que se produzca en Gijón u Oviedo, me da mucha pena. Que los aficionados tengan que seguir medidas tan estrictas de seguridad es un problema de la sociedad, más que de fútbol. Me parece triste que tengas que ir encorsetado a ver un partido de fútbol en el siglo XXI. Venimos de una situación en la que no hubo problemas entre aficiones.

-¿Y que la directiva del Sporting tampoco vaya?

-Entiendo a la directiva. En el Tarteire estaremos solos, pero llevaremos a la afición en nuestros corazones. No debería de afectarnos. Te tienes que abstraer de todo lo que rodea el partido.

-¿Cómo es su relación con Rozada?

-La relación con Rozada es de mucho respeto. Nos llevamos bien. Pedí disculpas de manera pública y privada, tanto a él como a su familia, por aquello (el incidente de la pasada temporada en el derbi de filiales de El Molinón). Nos hemos reído juntos de aquel suceso. Le tengo mucho respeto a Javi. Por mi parte no habrá ningún problema.

-El derbi será también con dos entrenadores asturianos.

-Lo he pensado desde que él ha cogido el primer equipo. Para lo que es el Oviedo y el Sporting, también para lo que son los entrenadores asturianos y para la base, somos un espejo. Ojalá se pueda repetir esto en muchas ocasiones. Sería una gran señal para los dos. Estoy contento por representar a los entrenadores que vienen del barro, como nosotros.

-¿Le preocupa el estado del terreno de juego por el temporal?

-Recuerdo el partido de hace dos temporadas y sacaron con rodillos agua del campo. No creo que vaya a estar peor. Son partidos trabados, de detalles, muy igualados. La intensidad cobra mucha relevancia. Hemos intentado hacer hincapié en ello durante la semana.

-¿Le ha tocado explicar lo que supone un derbi a los nuevos?

-Desde el momento que llegan aquí está todo en internet. Se empapan de vídeos y de todo. Todos son conscientes de ello. Contamos con un porcentaje alto de gente asturiana. Ya saben lo que es. ¿Si hay charlas motivacionales? A veces lo mejor es no hablar nada. Todo el mundo quiere jugar, estar en el once. Tienen ganas de dar una alegría a la afición y hay que rebajar esa euforia que te puede llevar a equivocarte. Hay que medir muy bien todo.

-¿Cómo valora el juego del Oviedo?

-Siempre pensamos todas las posibilidades. Tienes que buscar alternativas, sin volverte loco. Es un partido especial por lo que supone la afición. Para los dos es un partido importante. Queda mucha temporada. Son tres puntos especiales por lo que supone para la afición. El Oviedo es un equipo intenso, atrevido con balón y fútbol bastante directo. En transiciones y balón parado hacen bastante daño. Tenemos que ser un equipo intenso, de un nivel solidario alto e intentar potenciar sus defectos. Motiva ir a jugar contra el Oviedo e intentar conseguir los tres puntos. Me gustan este tipo de cosas.

-¿Siente que vuelve a estar en el foco, que su puesto puede peligrar?

-No pienso en eso. Pienso en el partido ilusionante que tenemos el domingo. En lo que depende de mí. No me paro a pensar ni un solo segundo en lo que no está en mi mano.