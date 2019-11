José Alberto, puerta grande o enfermería

Como cuando visitó al Elche, José Alberto afronta el partido de nuevo en una situación crítica. Aquella vez el Sporting ganó y el entrenador rojiblanco disipó dudas. Ahora, con tres partidos sin ganar, los rojiblancos reciben al Tenerife (21.00 horas, Gol Televisión) en otro momento delicado. Con la visita ayer al vestuario del torero Eduardo Dávila Miura cobra especial importancia el símil taurino "puerta grande o enfermería", recordado en Gijón en la época más reciente tras utilizarlo Sandoval en su presentación. No le queda otra a José Alberto que volver a ganar para encontrar estabilidad. Con El Molinón de nuevo al rescate, y con la necesidad de olvidar el fiasco de perder hace dos semanas ante el Numancia, al Sporting le urge un triunfo que le evite caer en una nueva crisis.

La buena noticia sin duda para José Alberto es que vuelve Manu García. Y con él la vuelta al sistema anterior, pero sin descartar que Cristian Salvador pueda actuar entre los centrales en la faceta defensiva como en Oviedo. Manu García, tras su paso por la selección sub-21, sustituirá al sancionado Nacho Méndez en el enganche por detrás de Djurdjevic. El otro cambio obligado en la alineación es por la baja de Molinero, y ahí parece Unai Medina el candidato a sustituirle. Una tercera variación podría ser la entrada de Aitor García, el máximo goleador del equipo, por Carmona en la banda derecha. Pablo Pérez, tras su buen papel en el Carlos Tartiere frente al Oviedo, recibiría así el premio de la continuidad en el once por parte de José Alberto.

El Sporting formaría hoy con Mariño; Unai Medina, Marc Valiente, Babin, Damián Pérez; Cristian Salvador, Javi Fuego; Aitor García, Manu García, Pablo Pérez; y Djurdjevic.

Enfrente llega el Tenerife, con cambio de entrenador por la mala dinámica, con Sesé Rivero sustituyendo al exrojiblanco López Garai. No viene en las filas del conjunto insular otro ex del Sporting, Isma López, pero sí un equipo necesitado de ganar, y al que los rojiblancos aventajan en solo tres puntos. El posible once del Tenerife hoy sería Ortolá; Luis Pérez, Sipcic, Álex Muñoz, Moore; Javi Alonso, Aitor Sanz; Suso Santana, Borja Lasso, Nahuel; y Malbasic.

El Sporting quiere reconciliarse con El Molinón ante un rival que ha caído en sus últimas cuatro visitas a Gijón, y que fue el único al que marcó Djuka el año pasado en los dos enfrentamientos. La falta de gol es un problema que inquieta al Sporting, con un tanto logrado en tres partidos.

El cierre del año se presenta con un calendario a priori asequible para el Sporting, que necesita reaccionar ya si quiere pelear por su objetivo: pugnar por los puestos altos de la clasificación. El margen de error se estrecha. Los rojiblancos muestran una irregularidad que les ha hecho situarse con solo tres puntos de colchón sobre el descenso a Segunda B. De ahí que ganar tenga que ser una prioridad para que los problemas no aumenten y la situación de peligro sea aún mayor que la actual.