José Alberto: "Pronto no vamos a estar en la zona alta, pero sigo con la misma ilusión"

"Me quedo con la solidez defensiva. El Oviedo apenas tuvo oportunidades para hacernos daño". A la hora de responder qué aspecto de los mostrados en el derbi debe mantener el Sporting, José Alberto lo tiene claro. "Me quedo con la intensidad y generosidad que mostró el equipo, son señas que no deben faltar. Los niveles de esfuerzo del equipo el otro día fueron muy altos", enfatiza el entrenador del Sporting.

José Alberto es consciente que el equipo necesita una victoria ante el Tenerife hoy. "Volvemos a nuestra casa, tenemos ganas de hacer un buen partido, volver a la senda de la victoria, ha sido una buena semana de trabajo, tenemos que confirmarlo", explica antes de comentar que no le inquieta estar alejados de la zona alta de la clasificación, y que sigue confiando en el bloque: "Pronto no vamos a estar en la zona alta, porque estamos lejos ahora, pero sigo con la misma ilusión que en verano".

"Lo hemos demostrado, que somos un equipo capaz de ganar y perder con cualquiera. Sin humildad es complicado poder sacar partidos adelante en esta categoría. Es una de las cosas que hemos visto y que debemos mejorar para conseguir el nivel de regularidad", destaca el técnico del Sporting, que también incide en la circunstancia de que "cuando tienes generosidad, y un nivel de esfuerzo alto, da igual el esquema con el que juegues. Si es así puedes ganar segundas acciones y a partir de eso dominar el juego".

La buena noticia para José Alberto en el partido de hoy ante el Tenerife es la vuelta de Manu García. "Está un poco cansado del viaje, después del día que se pegó, con el madrugón y unas cuantas horas de vuelo. Pero está bien para jugar", reconoce el técnico, que no despejó la incógnita de si con su vuelta optará por cambiar de nuevo el sistema de juego. "Manu es un jugador específico, y que crece en torno al balón, sé que es una cosa que se ha discutido mucho. Manu va a estar bien y a gusto en cualquier posición en la que juegue", subraya José Alberto.

Por delante emprende ahora el Sporting un camino hasta final de año con cinco partidos ante equipos de la zona baja. No obstante, José Alberto no cambia su discurso y no fija metas a largo plazo: "Nos marcamos el partido de mañana del Tenerife. Mirar a largo plazo te lleva a equivocarte, queremos hacer un buen partido. No vamos a ir más lejos". El preparador rojiblanco también evita pronunciarse sobre los aspectos a corregir: "Las debilidades de un equipo son de puertas para dentro, y estamos trabajando para corregirlas".