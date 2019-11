Aitor: "El vestuario confía en José Alberto, pero nosotros no tomamos decisiones"

"El míster nos ha trasladado su confianza sobre nosotros y nosotros sobre él". Aitor García, jugador del Sporting, asegura que la plantilla está con José Alberto, aunque entiende que pueda debatirse sobre su continuidad en el cargo. "El vestuario confía en José Alberto, pero nosotros no tomamos decisiones", insiste el onubense, que considera que los futbolistas deben vivir al margen de todo lo que envuelve al técnico. "Nos tenemos que aislar de cualquier decisión sobre el entrenador", sentencia.

"Lo que se piense o se deje de pensar no es asunto nuestro", comenta Aitor García sobre el hecho de que el Sporting se esté planteando un relevo en el banquillo. "Ya sabemos cómo es esto del fútbol. Nosotros estamos con ganas de seguir, con ganas de remontar. En ningún momento te planteas una situación así, pero de aquí se sale con trabajo", dice Aitor García. "Estamos con la mente ya en la próxima jornada", añade antes de valorar su suplencia en el derbi. "No fue una decepción no jugar el derbi. El partido no estaba para mí por el terreno de juego. Salí cuando se pudo. No he tenido queja. Soy el menos indicado para quejarse. Somos un equipo y remamos todos", concluye.