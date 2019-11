Borja López: "José Alberto está con ganas"

El día en que José Alberto recibió la ratificación de su cargo como entrenador por boca de Miguel Torrecilla, director deportivo del Sporting, el futbolista llamado para sala de prensa fue Borja López. El gijonés viene de quedarse fuera de la convocatoria en las últimas dos jornadas, que incluyen citas tan señaladas como el derbi asturiano. Ni un reproche a su técnico, ni ninguna insinuación. "El míster está con ganas. Nos transmite mucha confianza. El equipo está con él. Estamos todos a una. Queremos competir y conseguir los tres puntos", subrayó el rojiblanco, que volverá a la titularidad el sábado, ante el Mirandés, ante la baja por sanción de Marc Valiente, expulsado la pasada jornada.

"Tenemos una nueva oportunidad. Hay que afrontarla con total confianza y ganas de demostrar que el equipo merece estar arriba", explicó Borja López, consciente de la necesidad de que el Sporting reaccione en Anduva antes de que un nuevo resultado negativo haga caer al equipo, por primera vez, en zona de descenso. No considera, en todo caso, que la actual situación signifique un problema añadido para afrontar la siguiente jornada. "Son oportunidades de ver a gente, de ver el carácter del equipo. Si todos vamos a una vamos a salir de esta situación. No nos gusta estar así, pero estamos muy metidos para poner solución", sentenció.

Borja López no era ajeno a las palabras de Miguel Torrecilla, que minutos antes había solicitado a la plantilla rojiblanca "responsabilidad" ante una dinámica de resultados peligrosa. "En estas situaciones todos tenemos que dar un paso al frente. Si los resultados no se están dando es porque falta un poquito más. Si se trabaja al 101% las cosas van a ir un poco mejor", afirmó el defensa rojiblanco. En cuanto a su situación personal, tras quedarse fuera de los planes del técnico, es claro. "Estoy bien física y mentalmente. Trabajo para recuperar la confianza del entrenador y volver al once inicial en el próximo partido", señaló.

Borja López compartió la sensación de que, en este Sporting, los que tienen menos minutos se muestran tan implicados como el resto. "Es importante que el que no juegue quiera verse en el campo y eso se está notando", aseguró antes de volver a centrar la mirada en la visita a Anduva y la obligación de que el equipo remonte el vuelo para no acabar peleando por objetivos como la permanencia. "Me gustaría ver al equipo arriba, pero para eso hay que trabajar. Hay que centrarse en lo que está en nuestra mano: darlo todo en cada partido. Todo sportinguista y gijonés quiere vernos arriba y eso es lo que también quiere el equipo. Estamos trabajando en ello", concluyó el futbolista rojiblanco.