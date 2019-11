La crisis añade dudas sobre Torrecilla a seis meses de terminar su contrato

-Salvo debacle ¿renovará Torrecilla?

-Sí. Estoy convencido de los proyectos a largo plazo.

La respuesta es de Javier Fernández, presidente del Sporting, durante la entrevista concedida a LA NUEVA ESPAÑA el pasado 30 de julio, cuando el nuevo proyecto rojiblanco ya había tomado forma y los planes de futuro eran claros. Ahora, la crisis deportiva en la que vive inmerso el club, situado a dos puntos del descenso y con el entrenador a punto de ser destituido tras una nueva derrota, ya no deja tan claro lo que pasará con el director deportivo, Miguel Torrecilla. El examen de la temporada va más allá del banquillo.

"José Alberto tiene su responsabilidad y la mía es máxima", asumió Miguel Torrecilla el pasado lunes, nada más ratificar en el cargo a un entrenador para el que estuvo manejando sustitutos todo el fin de semana tras un mes sin victorias que ha dejado al Sporting al filo de caer en descenso. El salmantino vive los momentos más complicados de sus tres años en el conjunto rojiblanco. Un momento que ha llegado cuando existe un debate público en torno a la conveniencia de su continuidad, paralelo al del banquillo.

El peso de Miguel Torrecilla en la toma de decisiones se vio reducida durante el pasado verano. El club, tras el cúmulo de fichajes de las dos campañas anteriores, le instó a aplicar un filtro resumido en la prioridad de recuperar jugadores formados en la casa y hacer que sus apuestas por jugadores extranjeros o sin experiencia en la categoría fueran puntuales y no acapararan el grueso de las caras nuevas. Torrecilla siempre ha defendido su mirada, primero, al mercado de la casa y después al de jugadores con pasado en el Sporting, pero no fue hasta esta campaña cuando la llevó a efecto. En el club, de puertas para afuera, se ha defendido que el salmantino ha tenido total independencia para firmar, algo que no es del todo exacto. Este verano, la participación del consejo de administración en casos como Javi Fuego o Manu García ha sido clave.

"Ya estoy trabajando para la temporada 20-21. El presidente ya sabe mis intenciones. Hay decisiones de la temporada que viene que ya las estoy tomando con él. Está claro que si él viera que yo no soy la persona indicada para ello me frenaría", explicó Miguel Torrecilla el pasado mes de octubre, en la entrevista concedida a LA NUEVA ESPAÑA, sobre su posible continuidad en el club. A Miguel Torrecilla, que ha participado en 35 fichajes desde su llegada durante el verano de 2017, parece quedarle suficiente crédito dentro del consejo de administración como para renovar su compromiso por otras tres campañas. Falta por comprobar si el mercado de invierno y la temporada acabarán agotándolo antes de tiempo.