Un Sporting bajo en defensas

Al Sporting se le vuelve todo en contra en la semana en la que se juega en Miranda evitar caer en los puestos de descenso y también la continuidad de su entrenador, José Alberto. Babin y Cristian Salvador causaron baja en el entrenamiento de ayer al estar atravesando una gastroenteritis que sacude al vestuario a dos días de desplazarse a tierras burgalesas para jugar, el sábado, en Anduva (16.00 horas). El proceso vírico no impedirá, en principio, que los dos futbolistas vuelvan a repetir como titulares, pero comprometerá las fuerzas para una jornada en la que el equipo tiene muy claro lo que se juega. "Es un partido vital", asume Álvaro Traver.

"Tenemos que salir a tope, a intentar ganar y dar un paso adelante todos", comenta Traver tras una jornada vespertina en la que hubo tiempo para recuperar la sonrisa. José Alberto, siempre acompañado de Fran Albert a su salida de vestuarios, imagen que se viene repitiendo durante los últimos meses, tuvo algún guiño antes de la sesión y también en los primeros minutos, en los que se le vio especialmente cómplice con Arturo Martínez Noval. Fue justo después de que el técnico charlara con todos los jugadores en el centro del campo del número 5 de las instalaciones rojiblancas.

"Veo al entrenador bien. Él sabe que es un fin de semana importante. Venimos de una jornada en la que merecimos más. Está con fuerza, ganas y con intensidad", explica Traver sobre las sensaciones del entrenador del Sporting. La plantilla se encontrará con un rival que viene de hacer las cosas muy bien en las últimas semanas, firmando tres victorias consecutivas. "Ellos están fuertes, sobre todo en su casa. Nosotros sabemos que vamos a darlo todo y a salir a por los tres puntos", reitera el extremo valenciano, que está teniendo poco protagonismo hasta el momento.

Traver ha sido titular en sólo dos partidos, participando en un total de cinco. "Ahora me encuentro bien, pero he tenido un inicio de liga complicado. Primero con la lesión en pretemporada y después, tras volver a jugar ante el Racing de Santander, tuve la mala suerte de volver a lesionarme. Siempre me ha caracterizado el volver y el estar fuerte mentalmente", destaca el valenciano.

La jornada del Sporting trajo, al menos, dos novedades positivas en la sesión. Unai Medina y Carlos Carmona se reintegraron al grupo, aunque el balear lo hizo de manera parcial. Volvió a repetirse la presencia de los jugadores del filial Aizpiri, Bertín, Gragera, Espeso y Javi Benítez. José Alberto tiene las bajas seguras de Javi Fuego, Valiente, Djuka y Nacho Méndez para Miranda.