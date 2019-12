Abelardo: "Me encantaría volver al Sporting, pero no como entrenador"

"Ahora no volvería a entrenar al Sporting, no". Abelardo, exjugador y exentrenador del Sporting, no se ve de vuelta al banquillo rojiblanco. "Igual dentro de unos años cambio de opinión, no por estar en Primera sino por otras cosas", comenta el gijonés quien, sin embargo, no oculta su deseo de regresar al club de su vida ejerciendo de otras funciones. "Me encantaría volver al Sporting, pero no como entrenador. Si Javier Fernández me llama estaré para lo que sea, hasta sin cobrar", comenta el Pitu en referencia a su buena amistad con el presidente del club.

"Joaquín ya me habló cuando entró al club y con Javier (Fernández) hablo a veces también, pero no me han ofrecido ningún cargo", dice el Pitu sobre su relación con el nuevo responsable de relaciones institucionales del Sporting. Abelardo, en todo caso, se desmarcó de cualquiera candidatura al banquillo rojiblanco en una entrevista concedida al programa "Tiempo Añadido" de la RPA, en la que también mostró su apoyo a José Alberto López, actual entrenador del conjunto gijonés.