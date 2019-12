El Sporting planifica el partido ante la Ponferradina sin Valiente y Cristian

"Nuestra idea es volver a ser fuertes en casa". Babin, futbolista del Sporting, espera que el equipo vuelva al camino de la victoria ante la Ponferradina. Los rojiblancos buscarán el sábado romper con una racha de cinco partidos sin victorias en una semana en la que pueden volver a perder a dos futbolistas importantes en los planes de José Alberto. Valiente y Cristian Salvador no participaron en el entrenamiento de esta tarde, por lo que su presencia ante el cuadro berciano se complica. El que sí se ha reintegrado al grupo es Nacho Méndez, superada ya una lesión muscular.

"En Segunda es todo muy igualado. Va a ser un partido típico de esta categoría, muy disputado", vaticina Babin sobre el duelo ante la Ponferradina. "Acabamos de dejar la portería a cero, ante el Mirandés. Ahora solo falta el gol. Creo que es responsabilidad de todos. Me preocuparía no tener oportunidades y que en todos los partidos tenemos la nuestra, pero no estamos del todo finos", detalla el internacional por Martinica. "Tanto el vestuario, el técnico y la afición necesitamos ya la victoria", inisiste. "Estamos contentos con el entrenador, pero nosotros no tomamos las decisiones en el club", concluye sobre la inestabilidad del banquillo ante un resultado adverso.