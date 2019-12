José Alberto: "No hemos tenido respeto al Zamora y regalamos la primera mitad"

El técnico rojiblanco pasó por sala de prensa cabizbajo, decepcionado con su equipo tras la eliminación a manos de un equipo de Tercera División en la tarde de hoy. Estas son las palabras de José Alberto:

La eliminatoria: Lo primero es dar la enhorabuena al Zamora porque pasó la eliminatoria justamente. Estuvimos muy lejos de nuestro nivel. Regalamos los primeros 45 minutos y ya en la segunda mitad lo intentamos y elos se encontraron con ese gol en el único contragolpe que ha tenido y nosotros no hemos acertado. Es muy dificil ganar un partido regalando 45 minutos.

El resultado: Me preocupa y me duele lo que hemos visto hoy. Nos hubiese gustado ver otra cosa, pero no ha sido así. En la segunda parte reaccionamos, pero no conseguimos empatar.

La eliminación: No creo que hayamos tirado la Copa, hemos perdido el partido por no jugar con la intensidad que se merecía. Lo estamos viendo en el resto de resultados de hoy. No hemos tenido respeto por el partido, ni con el Zamora. Esa es la realidad.

Las circunstancias: Cuando juegas con equipos de menor categoría exite la motivación, hicimos incapié en los días previos al encuentro para igualar al Zamora para poder competir. La diferencia entre categorías no es tan grande como la gente piensa.

La plantilla: Los jugadores son los primeros en querer hacer las cosas bien para cambiar las cosas. Hoy es un día difícil de asimilar. Hemos puesto fútbol, pero nos falta el gol en alguna de las ocasiones que hemos tenido, no hemos estado a la altura.

El futuro: Esto es aprendizaje. Jugamos contra el Langreo esta semana para saber que estas cosas pasan, pero no lo hemos hehco bien. No puede volver a pasar, pero nos ha ocurrido en Liga, ahí están los resultados contra los equipos de arriba y los equipos de abajo

El vestuario: Tiene que doler, porque si no duele vale más que cerremos la vuelta y nos dediquemos a otra cosa. El sábado tenemos un nuevo partido y no de afectar. Estamos creciendo en la competición y no podemos pararnos ahora. Nadie queda marcado. El fútbol te da la oportunidad cada fin de semana.