Djukic: "No vengo al Sporting a ser colega de los futbolistas"

"Hay que ser más contundentes; participar más a la hora de defender; ir con más alegría al ataque; hacer transiciones más rápidas... en definitiva: enchufar a los jugadores". Miroslav Djukic tiene claro lo que quiere para el Sporting. El serbio fue presentado esta mañana como nuevo entrenador del conjunto rojiblanco, en El Molinón. Fue contundente con lo que busca en lo deportivo, incidiendo en que "lo que más haremos ahora es trabajo táctico. Este Sporting no se puede meter en la cueva, tiene que ser protagonista" y dejó abierta la opción de fichar en enero.

"Siempre digo que mi intención no es ser colega con los jugadores. No he querido ser amigo de mis hijos, quería ser siempre su padre. Lo mismo con mis jugadores. Quiero ser justo. He sido profesional y hay que obligarles a un trabajo duro y fuerte. Soy directo. Conmigo no vais a tener tres mensajes. No habrá un mensaje a los jugadores, otro a la directiva y otro a los medios de comunicación. Tenía un entrenador que nos decía que podíamos jugar al patadón y luego en rueda de prensa hablaba de salir jugándola. Eso confunde. Conmigo no va pasar", subrayó.

En cuanto a la llegada de refuerzos, Djukic quiso recalcar que "el Sporting es un gran club y seguramente todo lo que podamos mejorar lo haremos, pero sin ninguna prisa y obligación. Sabemos que hay jugadores que en un momento no rinden y de repente con otro entrenador rinden. Queremos dar la oportunidad a todos y pienso que los que tenemos deben de mejorar o rendir de otro modo. No tenemos prisa ni obligación (en el mercado de invierno), tenemos un buenísimo equipo".

Djukic dirigirá mañana, a partir de las 17.00 horas, en Mareo, su primer entrenamiento con el Sporting, al que se permitirá el acceso al público. El cuerpo técnico del serbio ha quedado ya definido. Segundo entrenador será Goran Pandurovic, mientras que Fran Albert (preparador físico), Jorge Sariego (entrenador de porteros), Javi López (asistente), Arturo Martínez (coach) y Gonzalo Fernández (analista) continuarán en el cargo.