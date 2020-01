El estreno de Djukic se aplaza por un brote gripal en la plantilla del Sporting

El Sporting empezó el año 2020 con un contratiempo más, en la línea del año anterior, que ha propiciado que se aplace el debut de Djukic en el banquillo rojiblanco. Una epidemia gripal en el vestuario, con diez jugadores afectados y otros cinco incubando el virus, provocó que el Comité de Competición decidiese atender la petición del Sporting y aplazar el partido que tendría que haber medido hoy a los rojiblancos ante el Zaragoza en La Romareda. La decisión se hizo oficial a las 20:20 horas, en el momento en el que la expedición rojiblanca acababa de llegar a Zaragoza. Hoy, hasta las 14.00 horas, los dos clubes tienen tiempo para ponerse de acuerdo para fijar una nueva fecha. En caso de no hacerlo será el Comité de Competición el que lo dictamine. El Sporting pone como única condición que el partido no se celebre la próxima semana, algo que no comparte el Zaragoza, que quiere que se dispute lo antes posible, con la propuesta de que sea el próximo lunes día 6 o el martes 7.

En el entrenamiento de ayer, a puerta cerrada, Djukic solo tuvo a su disposición a la mitad de la plantilla. Al término de la sesión, y acompañado del jefe de los servicios médicos del club, ambos explicaron la situación y la petición de no disputar el partido. "Desde el punto médico pienso que sí hay motivos para que se aplace", comentó Maestro. "Es imposible que estos chicos que están con proceso febril estén preparados para mañana (por hoy) jugar el partido", añadió Djukic.

El Sporting partió rumbo a Zaragoza en dos autobuses para evitar contagios. En uno de ellos se encontraban los diez jugadores afectados por el virus: Carmona, Damián, Cristian Salvador, Pablo Pérez, Djurdjevic, Cordero, Manu García, Cristian Joel, Pedro Díaz y Babin. La expedición rojiblanca partió de Gijón a las 12.50 horas y llegó a Zaragoza a las 20.20 horas, tras siete horas y media de viaje, con parada en la localidad cántabra de Hoznayo para comer.

La decisión del Comité de Competición sobre el aplazamiento se demoró más de lo previsto. La previsión que existía dentro del club, de que el anuncio se produjese durante el viaje y con la posibilidad de dar la vuelta, no llegó a producirse. De ahí que la expedición al completo, donde no estaba solo el lesionado Marc Valiente y sí los canteranos Espeso y Pelayo Suárez, hizo noche ayer en Zaragoza y regresará por carretera hoy por la mañana a Gijón.

Malestar del Zaragoza

El aplazamiento del partido fue recibido con satisfacción en el Sporting, que confiaba que se atendiese su petición en una situación inusual, pero fue criticado por parte del Zaragoza. El club maño, que quería que se disputase el partido, reclamó mediante un comunicado a la Federación que "los informes médicos de jugadores que pudieran estar afectados por problemas físicos de esta índole se lleven a cabo por facultativos médicos independientes de sus propios clubes, y cuenten con el imprescindible respaldo de la propia Federación Española a la hora de tomar una decisión sobre el aplazamiento de partidos".