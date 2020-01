El Sporting jugará en Zaragoza el próximo martes 7 de enero a las 21.00 horas

Ya hay fecha y hora para el partido entre Zaragoza y Sporting. El Comite´de Competición, tras no ponerse de acuerdo los clubes, ha decidido que el encuentro se dispute el próximo martes 7 de enero a las 21.00 horas en La Romareda. De esta manera atiende la petición del Zaragoza, que prefiere jugar cuanto antes, pero desoye la del Sporting ,que prefería tener más tiempo de margen, para que todos sus efectivos se recuperasen de la gripe.

Como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, tanto en su versión digital cuatro horas después de que se hiciese oficial el aplazamiento, como hoy en su versión de papel, existía una discrepancia entre clubes que no se ha llegado a resolver. Las posturas enfrentadas desde un primer momento no han llegado a buen puerto. El Zaragoza, desde un primer momento, y tal y como informó LA NUEVA ESPAÑA, trasladó la propuesta de jugar el partido el próximo lunes 6 o martes 7 de enero. Una fecha que no compartía el Sporting, que solo ponía como única condición que el choque no se jugase la próxima semana, para tener tiempo para recuperar a los jugadores afectados por el virus.

Finalmente, el partido que tenía que jugarse hoy, que se aplazó por una epidemia de gripe en el vestuario del Sporting, con diez jugadoers afectados, se disputará el próximo martes.