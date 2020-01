El Sporting tendrá tres días para preparar la visita al Zaragoza

El Sporting tendrá tres días para preparar el partido ante el Zaragoza, que se disputará el próximo martes a las 21.00 horas en La Romareda. Así lo decidió ayer el Comité de Competición. La expedición rojiblanca regresó ayer a Mareo, a donde llegó a las 17.30 horas, y disfrutó de unas horas de descanso para reponer fuerzas. Hoy la plantilla trabajará en la escuela de fútbol rojiblanca, pendiente de recuperar a los jugadores afectados por el proceso gripal, para poder afrontar la puesta a punto para el choque que se tenía que haber disputado ayer por la noche, y que finalmente se disputará el próximo martes.

Como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, tanto en su versión digital cuatro horas después de que se hiciese oficial el aplazamiento el pasado jueves, como ayer en su versión de papel, existía una discrepancia entre Zaragoza y Sporting que finalmente no se ha llegado a resolver. Las posturas enfrentadas desde un primer momento se mantuvieron, sin que hubiese un acuerdo amistoso. El Zaragoza trasladó la propuesta de jugar el partido el próximo lunes 6 o martes 7 de enero. Una fecha que no compartía el Sporting, que solo ponía como única condición que el choque no se jugase la próxima semana, para tener tiempo para recuperar a los jugadores afectados por el virus.

El Comité de Competición, menos de una hora después de finalizar el plazo para un acuerdo entre los dos clubes, se pronunció fijando el partido para el martes 7 de enero a las 21.00 horas, dando prioridad así a la petición del Zaragoza, que quería que se jugase el partido cuanto antes.

La noticia llegó a la expedición rojiblanca regresando desde Zaragoza, donde había hecho noche el pasado jueves. Inicialmente la intención de Djukic era darle descanso a su plantilla en el día de hoy, y entrenar mañana en Mareo. Pero al fijarse el partido para el martes el entrenador serbio tomó la determinación de que haya sesiones de trabajo en Mareo desde hoy a las 10.30 horas, y a puerta cerrada, una tónica que se repetirá hasta el día del partido.

La preocupación en el Sporting pasa por recuperar a los jugadores que padecían el proceso gripal. La intención era contar con más tiempo, ya que como manifestó Antonio Maestro, jefe de los servicios médicos, se necesitan un mínimo de 48 horas para poder competir. Esto significa que hasta el entrenamiento de mañana no podrán empezar a ponerse a tono, y ya solo habrá dos sesiones por delante, con otro largo viaje de ida hacia Zaragoza por carretera a lo largo del lunes.

El Sporting disputará así su primer partido del año el martes 7 de enero, y tendrá por delante después otra semana para preparar la siguiente cita, que será el estreno de Djukic en El Molinón, el martes 14 de enero, a las 19.00 horas.

El entrenador serbio, que fue anunciado el pasado 22 de diciembre, ha tenido el contratiempo de aplazar su debut por culpa de una epidemia de gripe en el vestuario, que afectó a diez jugadores, más otros cinco que estaban incubando el virus. Eso provocó que solo tuviese once jugadores disponibles en el último entrenamiento, y que la expedición rojiblanca viajase en dos autocares diferentes a Zaragoza para evitar contagios entre la plantilla.