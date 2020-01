Djukic: "Ante el Sporting B faltó intensidad y eso no lo permito, moriré con la gente del filial si hace falta"

"Aquí no hay amistosos, no hay amigos; todos son enemigos. Tienes que desconfiar hasta de tu compañero. Si no jugamos con intensidad es imposible". El enfado de Miroslav Djukic con la imagen ofrecida por el Sporting en el partido preparatorio disputado ante el filial, en el que cayó con estrépito por 1-3 el pasado jueves, sigue trayendo cola. "Jugando así no ganamos ni a un Tercera", subrayó esta mañana el técnico. "Faltó mucha intensidad y eso no lo permito. Moriré con la gente del filial si hace falta. No es que venga a vender milongas, es que a todos los equipos les hace falta. Aquí puedo decir misa que si no lo hacemos en el campo se cae todo", sentenció.

"Para poder hablar de fútbol tenemos que igualar primero la intensidad del rival. Primero, ser intenso y a partir de ahí ya viene la calidad", señaló Djukic, quien ha citado a todos los disponibles, entre los que incluye a Bogdan y Espeso, laterales del filial que han dado el salto ante la baja de Molinero y Damián Pérez. "Subo a chavales del filial porque creo que pueden jugar. Necesito gente que me suba la intensidad", comentó el serbio antes de responder a la cuestión de si Bogdan puede ser titular mañana. "Ha hecho muchas cosas muy bien. Es muy seguro atrás, tiene velocidad lo hemos subido para ver cómo se comporta. Ha trabajado bien y forma parte de nosotros", comentó.