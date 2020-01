Djukic: "Moriré con la gente del filial si el equipo no da la intensidad necesaria"

"En el fútbol profesional no hay amistosos, no hay amigos; todos son enemigos. Tienes que desconfiar hasta de tu compañero. Si no jugamos con intensidad es imposible". El enfado de Djukic con la imagen ofrecida por el Sporting en el partido preparatorio disputado ante el filial, en el que cayó con estrépito por 1-3 el pasado jueves, sigue trayendo cola. "Jugando así no ganamos ni a un Tercera", subrayó el técnico en la previa del partido de esta tarde ante el Elche. "Moriré con la gente del filial si el equipo no da la intensidad necesaria", avisó el serbio. Bogdan puede ser el primero en tomar la alternativa.

"No es que venga a vender milongas, es que todos los equipos en Segunda son muy intensos. Para hablar de fútbol tenemos que igualar la intensidad del rival. Luego ya hablaremos de fútbol. Si no igualas la intensidad no puedes ganar ni a un Tercera. Es mi forma de entender el fútbol", afirmó Djukic, visiblemente molesto con el nivel mostrado por los jugadores que participaron en el partidillo ante el filial. Ninguno de ellos había sido titular la pasada jornada, en Zaragoza. "Faltó mucha intensidad y eso no lo permito", repitió. Éste puede ser uno de los motivos por los que el técnico explicó que no habrá ante el Elche una "revolución" en el once.

"Revoluciones no vamos a hacer. Vamos a intentar sacar el máximo rendimiento a la gente. Soy más de dar continuidad y afianzar automatismos, de no ir pegando de un lado para otro. Mis jugadores saben a lo que quiero jugar y eso necesita que los automatismos se repitan", detalló el serbio. En cuanto a la posible entrada de Bogdan en el equipo, fue contundente. "Le vi en el partido con el filial. Es muy seguro atrás, tiene velocidad y lo hemos subido para ver cómo se comporta. Si he subido jugadores del Sporting B es para ver si son capaces de mantenerse en la primera plantilla. Subiré chicos que realmente creo que pueden jugar, no subiré por subir. Están ahí porque tienen capacidad", concretó. Otra de las novedades de la alineación será la vuelta de Marc Valiente, baja por lesión durante los últimos dos meses, con el que Djukic ya coincidió en Valladolid y Partizán. "Se ha entrenado bien. Tiene buena colocación, buena salida de balón y ve bien el fútbol. Es importante para nosotros", destacó.

"Queremos ver cómo funciona el equipo, cómo evoluciona, si estamos mejorando. Tenemos un muy buen rival. El Elche es un equipo compacto, lleva tres años con el mismo entrenador, tiene su estilo. Es un equipo agresivo que hace muchas cosas bien. Será difícil pero también nosotros somos un buen equipo y en casa tenemos que ir a por la victoria desde el primer minuto", añadió sobre el conjunto ilicitano.

Djukic asegura que todavía no ha hablado con ningún futbolista sobre la posibilidad de un cambio de aires en este mercado de invierno e invita a esperar al resultado de esta tarde para acabar de valorar los descartes así como posibles incorporaciones. "Esperaremos al partido para tomar decisiones. Contamos con todos, ya veremos en los próximos días", resumió. Por último, asumió la necesidad de recuperar el apoyo de El Molinón. "Tenemos que devolver la ilusión a la gente para que vuelvan al campo y eso solo tiene una vía: hacerlo bien. Aquí puedo decir misa que si en el campo no lo hacemos se cae todo", concluyó el serbio.